Prezydent Karol Nawrocki dołączył do Marszu Niepodległości, o czym poinformowała Kancelaria Prezydenta.

W wydarzeniu wzięli udział również czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości, m.in. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki.

Wśród uczestników marszu znaleźli się także lider Konfederacji Krzysztof Bosak oraz Robert Bąkiewicz.

Prezydent Nawrocki dołączył do Marszu Niepodległości

Na platformie X, Kancelaria Prezydenta opublikowała krótkie wideo z Marszu Niepodległości. Widać na nim, jak prezydent Karol Nawrocki, trzymając w ręku polską flagę narodową, maszeruje w tłumie uczestników.

- Ojcowie Niepodległości byli różni, reprezentowali inne grupy społeczne, ale chcieli wspólnej niepodległości i nie zawiedli tych pięciu pokoleń, które pracowały na wolną i niepodległą Polskę – na nasz wspólny dom. Nigdy nie pozwolę na to, abyśmy stali się papugą narodów powtarzających to, co przychodzi z zachodu. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy! Polska wolna, niepodległa i suwerenna to nasze zobowiązanie i o tym jest to święto! - napisał na X Karol Nawrocki.

Prezydent RP @NawrockiKn dołącza do Marszu Niepodległości! pic.twitter.com/ZfBf6IaP1p— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) November 11, 2025

Kto jeszcze maszerował ulicami Warszawy?

Prezydent nie był jedynym politykiem z pierwszych stron gazet, który tego dnia pojawił się na manifestacji. Na czele polityków Prawa i Sprawiedliwości stał sam prezes partii, Jarosław Kaczyński. Towarzyszyli mu najważniejsi ludzie ugrupowania: były minister obrony i przewodniczący klubu parlamentarnego Mariusz Błaszczak, były premier Mateusz Morawiecki oraz rzecznik PiS Rafał Bochenek.

To jednak nie wszystko. Wśród maszerujących dostrzeżono również jednego z liderów Konfederacji, Krzysztofa Bosaka. Wydarzenie nie mogło się odbyć bez postaci, która przez lata była jego głównym organizatorem. W tłumie manifestantów pojawił się również Robert Bąkiewicz.

P. CZARNEK: PREZYDENT NAWROCKI TO DZISIAJ NA PRAWICY POSTAĆ NR 1 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.