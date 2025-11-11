Prezydent Karol Nawrocki dołączył do Marszu Niepodległości. Kancelaria opublikowała wideo

Adrian Teliszewski
PAP
2025-11-11 15:32

Jednym z głównym punków obchodów Narodowego Święta Niepodległości jest odbywający się w Warszawie marsz. Do pochodu dołączył prezydent. Na opublikowanym przez jego kancelarię wideo widać, jak Karol Nawrocki niesie biało-czerwoną flagę. - Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy! Polska wolna, niepodległa i suwerenna to nasze zobowiązanie i o tym jest to święto! - napisał na portalu X prezydent RP.

Prezydent Nawrocki dołączył do Marszu Niepodległości

Na platformie X, Kancelaria Prezydenta opublikowała krótkie wideo z Marszu Niepodległości. Widać na nim, jak prezydent Karol Nawrocki, trzymając w ręku polską flagę narodową, maszeruje w tłumie uczestników.

- Ojcowie Niepodległości byli różni, reprezentowali inne grupy społeczne, ale chcieli wspólnej niepodległości i nie zawiedli tych pięciu pokoleń, które pracowały na wolną i niepodległą Polskę – na nasz wspólny dom. Nigdy nie pozwolę na to, abyśmy stali się papugą narodów powtarzających to, co przychodzi z zachodu. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy! Polska wolna, niepodległa i suwerenna to nasze zobowiązanie i o tym jest to święto! - napisał na X Karol Nawrocki.

Kto jeszcze maszerował ulicami Warszawy?

Prezydent nie był jedynym politykiem z pierwszych stron gazet, który tego dnia pojawił się na manifestacji. Na czele polityków Prawa i Sprawiedliwości stał sam prezes partii, Jarosław Kaczyński. Towarzyszyli mu najważniejsi ludzie ugrupowania: były minister obrony i przewodniczący klubu parlamentarnego Mariusz Błaszczak, były premier Mateusz Morawiecki oraz rzecznik PiS Rafał Bochenek.

To jednak nie wszystko. Wśród maszerujących dostrzeżono również jednego z liderów Konfederacji, Krzysztofa Bosaka. Wydarzenie nie mogło się odbyć bez postaci, która przez lata była jego głównym organizatorem. W tłumie manifestantów pojawił się również Robert Bąkiewicz.

