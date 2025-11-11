Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Warszawie to czas radosnego świętowania, ale również wyzwanie logistyczne. Liczne wydarzenia o charakterze państwowym, sportowym i społecznym sprawią, że poruszanie się po stolicy będzie znacznie utrudnione. Aby uniknąć problemów, warto zapoznać się z planem zamkniętych ulic i zmian w transporcie publicznym.

Główne uroczystości i wydarzenia. Mapa utrudnień

Centralne obchody i największe zgromadzenia tradycyjnie skoncentrują się w sercu Warszawy, co bezpośrednio wpłynie na ruch drogowy i pieszy.

Główne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych odbędą się na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. W związku z tym ulice sąsiadujące z placem będą wyłączone z ruchu w godzinach od 10 do 14. Przez cały dzień będzie tam również obowiązywał zakaz parkowania. Warto także zwrócić uwagę na Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu, który spowoduje zamknięcie ulicy na odcinku od Nowego Światu do Trębackiej w godzinach od 14 do 20.

35. Bieg Niepodległości. Zmiany w ruchu

Jednym z kluczowych punktów obchodów jest 35. Bieg Niepodległości, który wystartuje punktualnie o godzinie 11:11. Jego trasa przebiegać będzie kluczowymi arteriami miasta:

aleją Jana Pawła II,

ulicą Chałubińskiego,

aleją Niepodległości.

Główne ograniczenia w ruchu związane z biegiem będą obowiązywać w godzinach od 9:30 do 14:30. Należy jednak pamiętać, że przygotowanie strefy startu i mety wymaga dłuższego zamknięcia. Odcinek alei Jana Pawła II od ronda Zgrupowania AK „Radosław” do alei „Solidarności” będzie całkowicie nieprzejezdny od godziny 3 w nocy aż do 19.

Marsz Niepodległości 2025

Największe utrudnienia w popołudniowych godzinach wygeneruje Marsz Niepodległości, który rozpocznie się o godzinie 14 na rondzie Dmowskiego. Jego uczestnicy przejdą trasą: Aleje Jerozolimskie, most Poniatowskiego, Wał Miedzeszyński, Wybrzeże Szczecińskie i ul. Siwca, kończąc na błoniach stadionu PGE Narodowy.

W związku z marszem, w godzinach od 14 do 20, zamknięte dla ruchu będą:

Marszałkowska (od pl. Konstytucji do Świętokrzyskiej),

Aleje Jerozolimskie (od ul. Emilii Plater do ronda Waszyngtona),

most i aleja Poniatowskiego,

Wybrzeże Szczecińskie (między mostem Świętokrzyskim a Poniatowskiego).

Policja może również podjąć decyzję o czasowym zamknięciu Wisłostrady. Równolegle, o godzinie 14 na placu Unii Lubelskiej, rozpocznie się manifestacja antyfaszystowska, co może spowodować dodatkowe, lokalne utrudnienia w ruchu.

Inne wydarzenia: koncerty i parady motocyklowe

Wieczorem, o godz. 18, na Cytadeli odbędzie się darmowy koncert folkowy „Wspólna Niepodległa”. Uroczystości uświetnią także dwie parady motocyklowe, które mogą powodować czasowe wstrzymanie ruchu na swoich trasach między 11:30 a 15:30.

Komunikacja miejska 11 listopada 2025 roku. Jak podróżować po Warszawie?

Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że zmiany w kursowaniu obejmą niemal wszystkie środki transportu naziemnego. Najlepszym sposobem na poruszanie się po mieście będzie metro. Aby ułatwić mieszkańcom przemieszczanie się, w godzinach od 11 do 19 będzie kursowało ze zwiększoną częstotliwością:

Linia M1: co ok. 4 minuty,

Linia M2: co ok. 5 minut.

W razie potrzeby do ruchu skierowane zostaną dodatkowe pociągi.

Zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów

Niemal przez cały dzień autobusy i tramwaje będą kierowane na trasy objazdowe. Zmiany dotkną kilkadziesiąt linii.

Zmienione trasy tramwajów: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 33 i 77.

Zmienione trasy autobusów: 102, 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 119, 123, 125, 127, 128, 131, 138, 146, 147, 151, 157, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 174, 175, 180, 185, 190, 202, 409, 500, 502, 503, 507, 509, 514, 517, 520, 525 oraz linie nocne.

Linie zawieszone: tramwajowa 22 oraz autobusowe 126 i 160.

Specjalna linia autobusowa na koncert „Wspólna Niepodległa”

Dla osób wybierających się na koncert na Cytadeli, ZTM uruchomi bezpłatną, specjalną linię autobusową „Wspólna Niepodległa”. Będzie ona kursować od 15 do 21 na trasie: Pl. Teatralny 02 − Cytadela.

Dodatkowe ograniczenia i zakazy w stolicy

Poza utrudnieniami w ruchu drogowym, 11 listopada w Warszawie obowiązywać będą dodatkowe restrykcje:

Rowery Veturilo: Część stacji w centrum będzie wyłączona w godzinach od 8 do 22.

Dworzec Centralny: Od 8 do 16 listopada dworzec jest wyłączony z ruchu. Pociągi dalekobieżne są kierowane na stacje Warszawa Główna i Warszawa Gdańska.

Zakaz latania dronami: Ograniczenie obowiązuje na terenie całego miasta w godzinach od 7 do 23.

Zakaz noszenia broni: Na mocy rozporządzenia MSWiA, na obszarze całej Warszawy obowiązuje zakaz noszenia lub przemieszczania broni.

Zakaz używania pirotechniki: Wojewoda mazowiecki wprowadził zakaz posiadania i używania wyrobów pirotechnicznych.

Ruch na Wiśle: Droga wodna na odcinku od mostu Łazienkowskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego będzie zamknięta od 14 do 21.

Pełen harmonogram imprez w Warszawie 11 listopada 2025 roku

Godz. 10-15 – piknik przy Muzeum Wojska Polskiego, wystawa „Rzeczpospolita powstańcza” w Muzeum Historii Polski, rodzinna gra terenowa, pokaz zabytkowych samochodów, filmy, warsztaty.

Godz. 10-16 – piknik patriotyczny na Bielanach przy ul. Marymonckiej - konkurencje strzeleckie, kącik historyczny z armatami.

Godz. 10:30 – Koncert Pieśni i Piosenek Legionowych oraz wizyta sobowtóra Józefa Piłsudskiego na Skwerze Ks. Szklarczyka, ul. Cierlicka.

Godz. 12 – Oficjalne uroczystości na pl. Piłsudskiego.

Godz. 12:15 – Koncert Agnieszki Wilczyńskiej w Forcie Sokolnickiego Żoliborzu.

Godz. 14-19 – Festyn „Wspólna Niepodległa” na Krakowskim Przedmieściu, parada, tańce na UW, wystawy na ASP, spotkania i filmy w Domu Spotkań z Historią.

Godz. 16 – na tarasie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi przy Krakowskim Przedmieściu 66 wystąpi Zespół Folklorystyczny „Smardzewianie”.

Godz. 17 – Koncert na Pradze-Północ przy ul. 11 Listopada - Dorota Osińska z zespołem wykona piosenki patriotyczne.

Godz. 18 – koncert patriotyczny Niny Nowak w CPK na Pradze-Południe przy ul. Podskarbińskiej.

Godz. 18 – Koncert w Cytadeli „Wspólna Niepodległa” z udziałem 16 artystów reprezentujących 16 województw m.in. Justyny Steczkowskiej, Margaret, Organka.

Godz. 20 – Koncert „Przymierze orłów” w Muzeum Powstania Warszawskiego.

11 listopada na Cytadeli Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.