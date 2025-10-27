Znamy szczegóły tegorocznego Marszu Niepodległości 2025. Wymowny przekaz

Piętnaście dni przed datą Marszu Niepodległości, jego organizatorzy podali hasło tegorocznej edycji: „Jeden naród, silna Polska”. Prezes stowarzyszenia Bartosz Malewski przypomniał, że po dwóch latach wydarzenie ma znów status zgromadzenia cyklicznego. Co jeszcze wiadomo?

– Od wielu lat Polskę i Europę trawi problem imigracji. Jest to istotny temat w debacie publicznej. Przypominamy, że tylko państwa narodowe są w stanie uchronić się przed tym problemem. Dlatego podkreślamy istotność jednego narodu – powiedział Malewski, prezentując na poniedziałkowej konferencji w Warszawie hasło tegorocznego marszu.

Szef sztabu organizacyjnego tegorocznego Marszu Niepodległości, prezes Młodzieży Wszechpolskiej Marcin Osowski przekazał, że w tym roku, oprócz organizacji patriotycznych, w Marsz Niepodległości będą zaangażowane różne grupy zawodowe. Będą to m.in. przedstawiciele organizacji rolniczych, myśliwskich czy koła gospodyń wiejskich.

Trasa Marszu Niepodległości 2025

Jak co roku, 11 listopada przed Pałacem Kultury powstanie miasteczko niepodległości, na którym odbędą się mniejsze panele czy koncerty. Będzie tam też strefa organizacji pozarządowych.

Marsz Niepodległości rozpocznie się o godzinie 13 modlitwą na rondzie Dmowskiego. O godzinie 14 nastąpi otwarcie marszu, odśpiewanie hymnu, a potem marsz ruszy w stronę błoń stadionu Narodowego.

Defilada oręża polskiego i koncerty

Osowski, prezes Młodzieży Wszechpolskiej, przekazał, że w tym roku, z okazji 1000-lecia koronacji państwa polskiego, odbędzie się też defilada oręża polskiego. O godzinie 16 pod stadionem Narodowym odbędą się koncerty i wystąpienia.

Organizatorzy pytani byli, czy w wydarzeniu weźmie udział prezydent Karol Nawrocki. Malewski odpowiedział, że w poprzednich latach, kiedy Nawrocki pełnił inne funkcje, był m.in. szefem IPN-u, uczestniczył w marszu. – Nie będzie dla nas żadnym zdziwieniem, jeśli prezydent podejmie decyzję o tym, by również w tym roku się pojawić – powiedział.

Marsz Niepodległości od kilku lat przechodzi przez Warszawę 11 listopada stałą trasą: od ronda Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego na błona stadionu Narodowego.

Marsz Niepodległości 2024. Race na ulicach Warszawy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.