Patrycja udusiła dziecko w foliowej torbie. Posiedzi tylko osiemnaście miesięcy

Młoda matka ukrywała ciążę i poród, a następnie włożyła noworodka do torby, co doprowadziło do tragedii.

Sprawa wyszła na jaw w szpitalu, gdzie lekarze stwierdzili zgon dziecka, a Patrycja S. została aresztowana.

Sąd Okręgowy w Siedlcach skazał kobietę na 18 miesięcy więzienia, a Sąd Apelacyjny w Lublinie utrzymał ten wyrok w mocy.

Czy wyrok 18 miesięcy więzienia jest sprawiedliwy za śmierć noworodka?

Po porodzie zapakowała synka w foliową torbę! Noworodek nie żyje

Ta historia wstrząsnęła całą Polską. 19-letnia wówczas Patrycja S. spod Miastkowa Kościelnego (pow. garwoliński) w nocy z 21 na 22 lutego 2024 r. urodziła dziecko. Ciążę ukrywała przed bliskimi. Poród również przeżyła w tajemnicy. Gdy chłopczyk przyszedł na świat, młoda mama nie dała mu szansy na poznanie świata i zaznanie miłości. Dziewczyna owinęła noworodka w podkoszulkę i włożyła do foliowej torby!

Sprawa wyszła na jaw, gdy Patrycja S. gorzej się poczuła. Razem z matką pojechała garwolińskiego szpitala szukać pomocy. Tam wyjawiła lekarzom swoją tajemnicę. Zapytana, gdzie obecnie znajduje się noworodek, wybiegła z gabinetu do swojego samochodu. Gdy po chwili wróciła z zawiniątkiem w ręku, lekarze byli przerażeni. Ujrzeli niedawno narodzone maleństwo, które już się nie ruszało. Byli bezradni wobec tragedii dziecka. Mogli jedynie stwierdzić jego zgon. Patrycja S. została tymczasowo aresztowana.

Patrycja S. skazana na półtora roku więzienia

Gdy biegli sądowi, stwierdzili, że w chwili porodu podejrzana miała w znacznym stopniu ograniczoną zdolność do rozpoznania znaczenia czynu, Patrycja S. wyszła z aresztu. Zmieniono jej również zarzut z zabójstwa na art. 149 kodeksu karnego, który mówi, że matka, zabijająca dziecko w podczas porodu podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Sprawy przeciwko 20-letniej Patrycji S. odbywały się z wyłączeniem jawności. 11 marca 2025 r. Sąd Okręgowy w Siedlcach skazał kobietę na 18 miesięcy więzienia. Z wyrokiem nie zgodziła się wówczas garwolińska prokuratura. - Według nas jest to o wiele za niski wyrok - mówił prok. Leszek Wójcik Prokurator Rejonowy w Garwolinie. - Dlatego zaskarżyliśmy wyrok - wyjaśniał.

W pierwszej połowie grudnia Sąd Apelacyjnego w Lublinie rozpatrzył apelacją przeciwko Patrycji S. Decyzja wymiaru sprawiedliwości szokuje. - W przedmiotowej sprawie w dniu 11 grudnia 2025 r. zapadł wyrok utrzymujący w mocy orzeczenie Sądu I instancji - poinformowała Jolanta Lisiowska z zespołu prasowego Sądu Apelacyjnego w Lublinie. 20-latka za zabicie swojego nowonarodzonego dziecka spędzi osiemnaście miesięcy za kratkami.

Urodziła i porzuciła dziecko obok pustostanu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.