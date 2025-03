Urodziła, a dziecko schowała w reklamówkę. Przyniosła martwego noworodka do szpitala

11 marca 2025 roku Sąd Okręgowy w Siedlcach wydał wyrok w sprawie, która zszokowała mieszkańców Garwolina i okolic. Patrycja S., 19-latka z gminy Miastków Kościelny, usłyszała wyrok skazujący za zabójstwo swojego nowo narodzonego dziecka. Kara? Rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Dramat rozegrał się 22 lutego 2024 roku. Patrycja S. ukrywała swoją ciążę przed bliskimi. Gdy nadszedł czas porodu, zrobiła to sama, w tajemnicy. Gdy dziecko przyszło na świat, dziewczyna owinęła je w podkoszulkę i włożyła do foliowej torby. Reklamówkę szczelnie zawiązała, odbierając noworodkowi możliwość oddychania.

Po porodzie zaczęła się jednak gorzej czuć. W końcu zdecydowała się pojechać do szpitala w Garwolinie – razem ze swoją matką i ciałem noworodka w torbie. Gdy lekarze zapytali, co stało się z dzieckiem, Patrycja S. wyszła na parking, wróciła i... podała im reklamówkę z martwym niemowlęciem.

Personel medyczny natychmiast wezwał policję. 19-latka została zatrzymana, a sprawą zajęła się Prokuratura Okręgowa w Siedlcach. Śledczy nie mieli wątpliwości – dziecko udusiło się w foliowej torbie.

– Po porodzie oskarżona zawinęła noworodka w elementy swojej odzieży i umieściła w foliowej reklamówce, pozbawiając go w ten sposób możliwości oddychania. Doprowadziło to do powstania ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej i w konsekwencji do zgonu dziecka – mówi prokurator Krystyna Gołąbek.

Początkowo Patrycji S. postawiono zarzut zabójstwa. W trakcie śledztwa powołano jednak biegłych psychiatrów. Ich opinia okazała się kluczowa. Uznali, że w chwili popełnienia czynu miała w znacznym stopniu ograniczoną zdolność do rozpoznania tego, co robi, i pokierowania swoim postępowaniem.

To sprawiło, że śledczy zmienili kwalifikację czynu. Zamiast zarzutu zabójstwa z art. 148 kodeksu karnego, 19-latka odpowiadała z art. 149 – zabójstwo dziecka w okresie porodu. Za to grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.