Warszawa. Zderzenie aut na ważnej trasie. Wielokilometrowy korek

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-12-15 9:01

Poniedziałkowy poranek okazał się wyjątkowo trudny dla kierowców podróżujących trasą S8 w kierunku Poznania. Na wysokości węzła Konotopa doszło do zderzenia, w którym uczestniczyły aż cztery pojazdy. Zablokowany pas jezdni spowodował gigantyczny korek, który w szczytowym momencie osiągnął długość dziewięciu kilometrów, informuje TVN24.

Korek uliczny

i

Autor: 0532-2008/Pixabay/cc0/ Pixabay.com
  • W poniedziałek rano na trasie S8 pod Warszawą doszło do poważnego wypadku, który sparaliżował ruch.
  • W zdarzeniu na węźle Konotopa uczestniczyły cztery pojazdy, tworząc wielokilometrowy korek.
  • Kiedy miną utrudnienia?

Kolizja na S8 – gigantyczne utrudnienia dla kierowców

Do zdarzenia doszło przed godziną 8 na trasie S8 w kierunku Poznania, na węźle Konotopa. Jak poinformował TVN24 kapitan Paweł Baran z warszawskiej straży pożarnej, w zderzeniu brały udział cztery pojazdy, którymi podróżowały cztery osoby. Na szczęście, nikt nie wymagał hospitalizacji. Działania strażaków skupiły się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz usunięciu płynów eksploatacyjnych z jezdni.

Niestety, karambol na S8 spowodował ogromne utrudnienia w ruchu. Zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Poznania doprowadził do powstania korka o długości około dziewięciu kilometrów. GDDKiA wydała komunikat, w którym informuje o utrudnieniach i przewidywanym czasie ich trwania.

Jak ominąć korek na S8?

Dla kierowców, którzy planują podróż w kierunku Poznania, zalecane jest poszukanie alternatywnych tras. Można rozważyć objazd przez okoliczne miejscowości, jednak należy liczyć się z wydłużonym czasem podróży - według GDDKiA utrudnienia na trasie S8 mogą potrwać nawet do dwóch godzin.

Źródło: GDDKiA, TVN24

