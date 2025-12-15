Warszawa. Zderzenie aut na ważnej trasie. Wielokilometrowy korek

W poniedziałek rano na trasie S8 pod Warszawą doszło do poważnego wypadku, który sparaliżował ruch.

W zdarzeniu na węźle Konotopa uczestniczyły cztery pojazdy, tworząc wielokilometrowy korek.

Kiedy miną utrudnienia?

Kolizja na S8 – gigantyczne utrudnienia dla kierowców

Do zdarzenia doszło przed godziną 8 na trasie S8 w kierunku Poznania, na węźle Konotopa. Jak poinformował TVN24 kapitan Paweł Baran z warszawskiej straży pożarnej, w zderzeniu brały udział cztery pojazdy, którymi podróżowały cztery osoby. Na szczęście, nikt nie wymagał hospitalizacji. Działania strażaków skupiły się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz usunięciu płynów eksploatacyjnych z jezdni.

Niestety, karambol na S8 spowodował ogromne utrudnienia w ruchu. Zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Poznania doprowadził do powstania korka o długości około dziewięciu kilometrów. GDDKiA wydała komunikat, w którym informuje o utrudnieniach i przewidywanym czasie ich trwania.

Pijany kierowca uciekał przed policją na S8. Staranował radiowóz! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak ominąć korek na S8?

Dla kierowców, którzy planują podróż w kierunku Poznania, zalecane jest poszukanie alternatywnych tras. Można rozważyć objazd przez okoliczne miejscowości, jednak należy liczyć się z wydłużonym czasem podróży - według GDDKiA utrudnienia na trasie S8 mogą potrwać nawet do dwóch godzin.

Źródło: GDDKiA, TVN24