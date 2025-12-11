Dała jabłko na drogę i zamknęła w pudełku. Półroczna Lusia udusiła się w paczce

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
Andrzej Woźniak
2025-12-11 10:52

W głowie się nie mieści! Mieszkanka Wólki Leśnej na Mazowszu potraktowała dwie żywe istoty jak rzeczy. Zapakowała w paczki i wysłała pocztą! Dwie gęsi miały trafić do odbiorców na północy Polski. Jedna z nich - półroczna Lusia - udusiła się podczas podróży. Lekarz weterynarii w Koszalinie złożył zawiadomienie do tamtejszych śledczych o przestępstwie znęcania się nad zwierzętami. Czy Anna D. odpowie za zgotowanie żywej gęsi śmierci w męczarniach?

Super Express Google News
  • Mieszkanka Mazowsza zapakowała gęsi do paczki i wysłała pocztą, co doprowadziło do śmierci jednego ze zwierząt.
  • Kobieta została oskarżona o znęcanie się nad zwierzętami, jednak sąd w Siedlcach uniewinnił ją od zarzutów.
  • Prokuratura złożyła apelację. Sprawa jest w toku.
  • Czy sąd zmieni decyzję i uzna winę hodowczyni? Wyrok zapadnie jeszcze przed świętami.

Mazowsze. Zapakowała gęsi do paczki i wysłała pocztą

Sprawa ciągnie się już od dwóch lat. Postępowanie po odnalezieniu martwej gęsi w urzędzie pocztowym w Koszalinie zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia złożonego w listopadzie 2023 r. przez tamtejszego lekarza weterynarii.

Z ustaleń śledztwa wynikało, że pani Anna D., mieszkanka pow. siedleckiego, prowadząca hodowlę, nadała do transportu dwie przesyłki, w których znajdowały się żywe gęsi! Zwierzęta miały trafić do odbiorców w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Paczki były jednak szczelnie owinięte folią, co uniemożliwiało gęsiom dostęp powietrza. Jedna z nich - półroczna Lusia - udusiła się.

Polecany artykuł:

Napisał smsa „idę po Ciebie”. Kasia zginęła z rąk byłego męża. Wcześniej błagał…

Sąd nie widzi winy kobiety

W związku z tym, że pani Anna D. mieszka w pow. siedleckimi, sprawę prowadziła Prokuratura Rejonowa w Siedlcach. Kobiecie zarzucono znęcanie się nad zwierzętami, czyli czyn z art. 35 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt. Wyrokiem siedleckiego sądu z 13 sierpnia 2025 r. pani Anna została jednak uniewinniona od wszystkich zarzutów!

Nie jest to jednak koniec historii. Prokuratura Rejonowa w Siedlcach w październiku tego roku wniosła apelację do siedleckiego Sądu Okręgowego, uznając wyrok uniewinniający za niesłuszny. W miniony wtorek (9 grudnia) odbyła się pierwsza sprawa odwoławcza. Prokurator wnosił o przeprowadzenie śledztwa raz jeszcze, wytykając nieprawidłowości, m.in. brak przesłuchania kilku świadków.

Półroczna Lusia udusiła się w paczce
20 zdjęć

„Ja nie chciałam. To przewoźnik”

Oskarżona przed salą rozpraw tłumaczyła reporterowi „Super Expressu”, że nie poczuwa się do winy. - Ja nie chciałam, żeby półroczna gąska Lusia padła. Zapakowałam ją zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w karton z otworami do oddychania, na spodzie którego położyłam styropian, a na dodatek do paczki włożyłam kawałki jabłka jako pożywienie - mówiła pani Anna D. - Nie owijałam paczek filią, to musiał zrobić przewoźnik - zapewniała kobieta.

- Ja nigdy bym nie wysłał swoich gęsi w paczkach, bo to niebezpieczne i wielki szok dla zwierzęcia - powiedział nam hodowca drobiu (w tym gęsi) pan Piotr L. z Siedlec.

Obrońca pani Anny, podobnie jak i ona, wnosi o uniewinnienie. Wyrok zapadnie jeszcze przed świętami.

Polecany artykuł:

Informatyk ukrywał przerażające materiały. Było ich ponad 40 tysięcy. Szokujące…
Areszt za znęcanie się nad zwierzętami
Sonda
Czy wysyłanie w paczkach żywych zwierząt powinno być srogo karane?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SĄD
SIEDLCE
GĘSI