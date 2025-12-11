Dała jabłko na drogę i zamknęła w pudełku. Półroczna Lusia udusiła się w paczce

Mieszkanka Mazowsza zapakowała gęsi do paczki i wysłała pocztą, co doprowadziło do śmierci jednego ze zwierząt.

Kobieta została oskarżona o znęcanie się nad zwierzętami, jednak sąd w Siedlcach uniewinnił ją od zarzutów.

Prokuratura złożyła apelację. Sprawa jest w toku.

Czy sąd zmieni decyzję i uzna winę hodowczyni? Wyrok zapadnie jeszcze przed świętami.

Mazowsze. Zapakowała gęsi do paczki i wysłała pocztą

Sprawa ciągnie się już od dwóch lat. Postępowanie po odnalezieniu martwej gęsi w urzędzie pocztowym w Koszalinie zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia złożonego w listopadzie 2023 r. przez tamtejszego lekarza weterynarii.

Z ustaleń śledztwa wynikało, że pani Anna D., mieszkanka pow. siedleckiego, prowadząca hodowlę, nadała do transportu dwie przesyłki, w których znajdowały się żywe gęsi! Zwierzęta miały trafić do odbiorców w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Paczki były jednak szczelnie owinięte folią, co uniemożliwiało gęsiom dostęp powietrza. Jedna z nich - półroczna Lusia - udusiła się.

Sąd nie widzi winy kobiety

W związku z tym, że pani Anna D. mieszka w pow. siedleckimi, sprawę prowadziła Prokuratura Rejonowa w Siedlcach. Kobiecie zarzucono znęcanie się nad zwierzętami, czyli czyn z art. 35 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt. Wyrokiem siedleckiego sądu z 13 sierpnia 2025 r. pani Anna została jednak uniewinniona od wszystkich zarzutów!

Nie jest to jednak koniec historii. Prokuratura Rejonowa w Siedlcach w październiku tego roku wniosła apelację do siedleckiego Sądu Okręgowego, uznając wyrok uniewinniający za niesłuszny. W miniony wtorek (9 grudnia) odbyła się pierwsza sprawa odwoławcza. Prokurator wnosił o przeprowadzenie śledztwa raz jeszcze, wytykając nieprawidłowości, m.in. brak przesłuchania kilku świadków.

„Ja nie chciałam. To przewoźnik”

Oskarżona przed salą rozpraw tłumaczyła reporterowi „Super Expressu”, że nie poczuwa się do winy. - Ja nie chciałam, żeby półroczna gąska Lusia padła. Zapakowałam ją zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w karton z otworami do oddychania, na spodzie którego położyłam styropian, a na dodatek do paczki włożyłam kawałki jabłka jako pożywienie - mówiła pani Anna D. - Nie owijałam paczek filią, to musiał zrobić przewoźnik - zapewniała kobieta.

- Ja nigdy bym nie wysłał swoich gęsi w paczkach, bo to niebezpieczne i wielki szok dla zwierzęcia - powiedział nam hodowca drobiu (w tym gęsi) pan Piotr L. z Siedlec.

Obrońca pani Anny, podobnie jak i ona, wnosi o uniewinnienie. Wyrok zapadnie jeszcze przed świętami.

