Wysyłała żywe gęsi pocztą, jedna udusiła się w folii. Prokuratura walczy o ukaranie hodowczyni

Prokuratura w Siedlcach odwołuje się od wyroku uniewinniającego hodowczynię gęsi, oskarżoną o okrutne traktowanie zwierząt.

Kobieta wysyłała żywe ptaki pocztą w szczelnie zamkniętych kartonach, co doprowadziło do śmierci jednej z gęsi.

Jakie konsekwencje czekają hodowczynię, jeśli sąd odwoławczy uzna ją winną?

Makabryczna przesyłka z gęsią

Sprawa wyszła na jaw w listopadzie 2023 roku, kiedy to Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koszalinie złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Z ustaleń śledztwa wynika, że mieszkanka powiatu siedleckiego, zajmująca się hodowlą drobiu i jego sprzedażą przez internet, wysłała dwie przesyłki pocztą, w których znajdowały się żywe gęsi.

Ptaki miały trafić do odbiorców w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Jak podaje Prokuratura Rejonowa w Siedlcach, w jednej z przesyłek, w Koszalinie, pracownicy Poczty Polskiej odkryli martwą gęś. Paczka była szczelnie owinięta folią, a otwór w niej został wykonany dopiero przez pracowników poczty.

Kobieta została oskarżony o to, że w listopadzie 2023 roku znęcała się nad gęsiami ze szczególnym okrucieństwem. Jak podaje prokuratura, wysyłała zwierzęta pocztą, w kartonach szczelnie owiniętych folią, w sposób powodujący zbędne cierpienie i stres. Ptaki nie miały dostępu do wody i tlenu, co w jednym przypadku doprowadziło do śmierci zwierzęcia przez uduszenie.

Wyrok uniewinniający i apelacja prokuratury

Sąd Rejonowy w Siedlcach w sierpniu 2025 roku uniewinnił oskarżoną od zarzucanych jej czynów. Prokuratura Rejonowa w Siedlcach nie zgodziła się z tym wyrokiem i złożyła apelację do sądu odwoławczego. Prokuratorzy uważają, że wyrok jest niesłuszny i domagają się ponownego rozpatrzenia sprawy.

− Prokuratura Rejonowa w Siedlcach uznała wyrok za niesłuszny, co skutkowało wniesieniem w październiku 2025 roku apelacji od orzeczenia sądu rejonowego − czytamy w komunikacie Prokuratury Rejonowej w Siedlcach.

W Polsce znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Źródło: Prokuratura Rejonowa w Siedlcach

