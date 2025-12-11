Napisał smsa „idę po Ciebie”. Kasia zginęła z rąk byłego męża. Wcześniej błagała o pomoc

Piotr Lis
Piotr Lis
Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-12-11 9:47

„Idę po ciebie” – tak brzmiał SMS, który Kasia otrzymała dzień przed śmiercią. Mimo zakazu zbliżania i wielokrotnych zgłoszeń na policję, nikt nie zdołał jej ochronić. 46-letnia nauczycielka i właścicielka szkoły językowej z Ruśca (pow. pruszkowski) zginęła z rąk byłego męża, 52-letniego Roberta K. Jej dramat trwał od miesięcy, a finał rozegrał się na oczach ich syna.

Spokojna miejscowość pod Warszawą stała się areną brutalnej zbrodni. We wtorek (9 grudnia) w Ruścu w powiecie pruszkowskim 52-letni Robert K. zaatakował swoją byłą żonę. „Super Express” ustalił, że mężczyzna zadał Kasi K. kilka ciosów nożem w szyję. Kobieta wykrwawiła się i zmarła. A cały dramat rozegrał się na oczach ich 27-letniego syna, który jako pierwszy zobaczył, co się stało, i natychmiast wezwał pomoc.

Kasia z Ruśca szukała pomocy na policji. Bezskutecznie

Znajomi Katarzyny podkreślają, że kobieta od dawna szukała ratunku. – Kasia średnio co tydzień była na policji i zgłaszała groźby. Nikt jej nie pomógł. Ta sprawa wymaga wyjaśnienia. Wysyłał jej wiadomości, w których jej groził. To było wręcz odliczanie dni do chwili kiedy to zrobi – mówi w rozmowie z WP znajoma ofiary.

Policja potwierdza, że podobne zawiadomienia były składane w przeszłości. – Były takie zawiadomienia składane. Komendant stołeczny policji polecił sprawdzić, w jaki sposób były realizowane czynności związane z tymi zawiadomieniami przez jednostkę prowadzącą – przekazał WP insp. Robert Szumiata.

Nie znałam osobiście pani Katarzyny, ale słyszałam o niej bardzo dużo dobrego. Z tego, co słyszymy, sytuacja z tym byłym mężem była nie od wczoraj. Ona jakieś groźby dostawała od niego, podobno ten były mąż miał zakaz zbliżania się do niej. Jeszcze w niedzielę wysłał jej SMS-a: „Idę po ciebie”. Czyli dzień przed tragedią – mówi pani Ewa, pracująca w pobliżu.

Robert K. z zarzutem zabójstwa. Grozi mu dożywocie

Kasia była znaną w okolicy pedagogiczką. Prowadziła szkołę językową i centrum edukacyjne, a także uczyła w podstawówce w Woli Krakowiańskiej.

Po dokonaniu zbrodni Robert K. uciekł samochodem do Piaseczna. Tam, cały zakrwawiony, wszedł do budynku komendy i oddał się w ręce policji. Jak informuje prokuratura, 52-latek usłyszał zarzut zabójstwa z zamiarem bezpośrednim. – Rany skutkowały jej zgonem na skutek wykrwawienia. Za zarzucane przestępstwo grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności – przekazał prok. Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Źródło: „Super Express”, „Wirtualna Polska”

Super Express Google News
Były mąż zadźgał Kasię. O piekle nauczycielki z Ruśca wiedzieli wszyscy. „Zabił taką porządną dziewczynę”
15 zdjęć
Sonda
Jaka powinna być kara za zabójstwo?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NADARZYN
ZABÓJSTWO