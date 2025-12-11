Napisał smsa „idę po Ciebie”. Kasia zginęła z rąk byłego męża. Wcześniej błagała o pomoc

Spokojna miejscowość pod Warszawą stała się areną brutalnej zbrodni. We wtorek (9 grudnia) w Ruścu w powiecie pruszkowskim 52-letni Robert K. zaatakował swoją byłą żonę. „Super Express” ustalił, że mężczyzna zadał Kasi K. kilka ciosów nożem w szyję. Kobieta wykrwawiła się i zmarła. A cały dramat rozegrał się na oczach ich 27-letniego syna, który jako pierwszy zobaczył, co się stało, i natychmiast wezwał pomoc.

Kasia z Ruśca szukała pomocy na policji. Bezskutecznie

Znajomi Katarzyny podkreślają, że kobieta od dawna szukała ratunku. – Kasia średnio co tydzień była na policji i zgłaszała groźby. Nikt jej nie pomógł. Ta sprawa wymaga wyjaśnienia. Wysyłał jej wiadomości, w których jej groził. To było wręcz odliczanie dni do chwili kiedy to zrobi – mówi w rozmowie z WP znajoma ofiary.

Policja potwierdza, że podobne zawiadomienia były składane w przeszłości. – Były takie zawiadomienia składane. Komendant stołeczny policji polecił sprawdzić, w jaki sposób były realizowane czynności związane z tymi zawiadomieniami przez jednostkę prowadzącą – przekazał WP insp. Robert Szumiata.

– Nie znałam osobiście pani Katarzyny, ale słyszałam o niej bardzo dużo dobrego. Z tego, co słyszymy, sytuacja z tym byłym mężem była nie od wczoraj. Ona jakieś groźby dostawała od niego, podobno ten były mąż miał zakaz zbliżania się do niej. Jeszcze w niedzielę wysłał jej SMS-a: „Idę po ciebie”. Czyli dzień przed tragedią – mówi pani Ewa, pracująca w pobliżu.

Robert K. z zarzutem zabójstwa. Grozi mu dożywocie

Kasia była znaną w okolicy pedagogiczką. Prowadziła szkołę językową i centrum edukacyjne, a także uczyła w podstawówce w Woli Krakowiańskiej.

Po dokonaniu zbrodni Robert K. uciekł samochodem do Piaseczna. Tam, cały zakrwawiony, wszedł do budynku komendy i oddał się w ręce policji. Jak informuje prokuratura, 52-latek usłyszał zarzut zabójstwa z zamiarem bezpośrednim. – Rany skutkowały jej zgonem na skutek wykrwawienia. Za zarzucane przestępstwo grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności – przekazał prok. Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Źródło: „Super Express”, „Wirtualna Polska”