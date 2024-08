Opuszczone wille pod Warszawą nadal zachwycają. To świadectwo minionej epoki

Pod Warszawą, a dokładnie w miejscowości Konstancin-Jeziorna znajdziemy opuszczone rezydencje dawnych elit. Miasteczko położone jest w powiecie piaseczyńskim zaledwie 20 km od centrum Warszawy i swoje złote czasy świetności miało na przełomie XIX i XX wieku. To właśnie wtedy miejscowość zaczęła rozwijać się jako uzdrowisko oraz wakacyjne letnisko dla warszawskich ludzi sukcesu. Wówczas to oni inwestowali pieniądze w nieruchomości w owej okolicy i budowali nowoczesne wille.

Zamożni byli zafascynowani urokami Konstancina i chętnie decydowali się na budowę rezydencji, która miała być zarówno miejscem odpoczynku, jak i prestiżową wizytówką całej rodziny. Dziś niestety spora część z owych posiadłości nie tętni już życiem, a główną tego przyczyną było m.in. wysiedlenie mieszkańców miasteczka po II Wojnie Światowej. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Przeczytaj także: Opuszczone osiedle w Warszawie, o którym mało kto słyszał. Jego tajemnicza historia przeraża. Ludzie omijają je z daleka

Konstancin-Jeziorna: zabytkowe wille skrywają ciekawą historię

W podwarszawskim Konstancinie znajduje się ok. 100 zabytkowych willi, więc miłośnicy historii oraz urbexu nie będą się tam nudzić, to pewne. Wyjątkowe nieruchomości do dziś nadają miejscowości niebywałego charakteru, a za ich projekty przed laty odpowiadali najlepsi architekci. Co ciekawe, tak oryginalny charakter zabudowy w okolicy udało się utrzymać dzięki panującej wówczas idei miasta-ogrodu. Oznaczało to, iż był zakaz budowania obiektów innych niż uzdrowiskowe lub mieszkalne. To zmieniło się jednak na przełomie lat 70. i 80. kiedy socjalistyczna władza postanowiła wybudować kilkanaście bloków z wielkiej płyty w parku Grapa.

Nie zmienia to jednak faktu, iż niszczejące w Konstancinie wille są świadectwem przemijającego czasu i zmieniającej się rzeczywistości. Niegdyś tętniące życiem rezydencje, stoją opuszczone i są tym samym skazane na zniszczenie. Jeśli jesteście ciekawi, jak budynki przedstawiają się na fotografiach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej.