Jak on to zrobił?! "Blaszana kanapka" na Bielanach. Kierowca Audi zaparkował pod Mitsubishi

- W niedzielę na Bielanach doszło do zdarzenia z udziałem czterech samochodów.
- Kierowca Audi RS3, jadąc ul. Broniewskiego, uderzył w trzy zaparkowane pojazdy.
- Audi wbiło się pod Mitsubishi, tworząc "blaszaną kanapkę".
Kierowca Audi wbił się pod Mitsubishi na Bielanach
Do zdarzenia doszło w niedzielę, 14 grudnia około godziny 21 na ul. Broniewskiego, w rejonie pętli tramwajowej Piaski. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Audi RS3 jechał od strony trasy S8 w kierunku ul. Reymonta. W pewnym momencie kierowca miał się zagapić i z impetem uderzył w trzy prawidłowo zaparkowane pojazdy, podaje Miejski Reporter.
Pierwszym poszkodowanym było zaparkowane Mitsubishi, pod które wbiło się Audi. Siła uderzenia była tak duża, że przesunięte Mitsubishi uderzyło w Volkswagena, który z kolei został wepchnięty na stojące dalej Audi. W zdarzeniu łącznie uczestniczyły cztery pojazdy. Kierowcy Audi RS3 nic się nie stało - czego nie można powiedzieć o masce jego auta. W momencie zdarzenia w pozostałych samochodach szczęśliwie nie było ludzi.
Straż miejska zabezpiecza miejsce zdarzenia
Miejsce kolizji zostało zabezpieczone przez straż miejską w oczekiwaniu na przyjazd policji, która miała za zadanie ustalić dokładne przyczyny kolizji. Na razie nie wiadomo, czy kierowca Audi RS3 był trzeźwy. Nietypowe ułożenie aut po zderzeniu - Audi RS3 wbite pod Mitsubishi - wzbudzało niemałe zainteresowanie przechodniów. I trudno się dziwić. Taki widok nie zdarza się codziennie!
