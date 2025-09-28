Człowiek-pająk na Varso Tower! Szalony Francuz znowu to zrobił

Człowiek-pająk na Varso Tower. Kim jest francuski wspinacz?

W sobotę (27 września) młody mężczyzna z Francji wspiął się na Varso Tower. To nie pierwszy raz, kiedy Titouan Leduc testuje granice bezpieczeństwa i prawa w Polsce. W czerwcu bieżącego roku ten sam mężczyzna, niczym prawdziwy Spider-Man, wspiął się na Hotel Presidential (dawny Marriott). Jego determinacja i brak lęku przed wysokością budzą podziw, ale jednocześnie stawiają pod znakiem zapytania kwestię bezpieczeństwa i odpowiedzialności za podobne wybryki.

Akcja ratunkowa i policyjna interwencja

Na wieść o wspinaczce, służby ratunkowe błyskawicznie zareagowały. Na miejscu pojawiło się aż pięć zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa wysokościowa z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 oraz grupa operacyjna miasta. Ich głównym zadaniem było zabezpieczenie terenu i przygotowanie się na ewentualny upadek.

Gdy 24-latek dotarł na dach, czekali już na niego policjanci. Na zdjęciach ze zdarzenia widać jak młody Francuz z uśmiechem na twarzy zmierzał do radiowozu.

Varso Tower Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Konsekwencje prawne

Funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji analizują materiały dowodowe. Wyczyn Titouana Leduca z pewnością będzie miał swoje konsekwencje prawne, tylko na razie nie wiadomo jakie dokładnie. Leduc zostanie przesłuchany w obecności tłumacza ze względu na barierę językową.

Varso Tower – architektoniczny gigant Europy

Varso Tower, zlokalizowany na skrzyżowaniu ulicy Chmielnej z aleją Jana Pawła II na warszawskiej Woli, to prawdziwy kolos architektoniczny. Jego wysokość, wraz z iglicą, wynosi imponujące 310 metrów, co czyni go najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej pod względem wysokości architektonicznej. Przewyższył tym samym kultowy Pałac Kultury i Nauki (237 m).

Budowa Varso Tower rozpoczęła się na początku 2019 roku. Niespełna dwa lata później, w lutym 2021 roku, po zamontowaniu iglicy, budynek osiągnął swoją docelową wysokość, stając się nowym symbolem Warszawy i dominującym elementem jej panoramy.