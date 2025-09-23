Groźny incydent w Varso Tower. Szyba runęła z 11. piętra na ogródek kawiarni

Zuzanna Sekuła
PAP
2025-09-23 10:07

W nocy z niedzieli na poniedziałek, z najwyższego biurowca w Polsce – Varso Tower – odpadła ogromna szklana tafla. Szyba runęła z 11. piętra, prosto na ogródek kawiarni. Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, nikomu nic się nie stało.

Varso Tower

i

Autor: Marysia Zawada/ / EastNews/ Reporter
Szyba odpadła z Varso Tower

Z Varso Tower mierzącej 310 metrów, oderwał się fragment szklanej tafli. Incydent miał miejsce na 11. piętrze budynku, a ogromna szyba spadła na ogródek kawiarni mieszczącej się w podwórzu kompleksu przy ulicy Chmielnej 69. Na szczęście, w tym czasie nie było tam ludzi.

Jak podaje TVN24, zarządca obiektu natychmiast zareagował, wygradzając strefę zagrożenia i wzywając służby serwisowe. Na chodniku, wzdłuż wąskiego przejścia z al. Jana Pawła II, leżały rozrzucone fragmenty szkła, a z elewacji 11. piętra nadal wystawała część uszkodzonej tafli, grożąc kolejnym odpadnięciem.

Jeden ze świadków, pracownik budynku, relacjonował dziennikarzowi: „Stało się to tak szybko, że nie zdążyłem wyciągnąć telefonu”.

Najwyższy budynek w UE otwarty. To warszawski Varso Tower

Na obecnym etapie nie ma jeszcze oficjalnej opinii technicznej dotyczącej przyczyn zdarzenia. Zarządca obiektu z niecierpliwością oczekuje na ekspertyzę od producenta szyb.  Specjaliści mają przeprowadzić szczegółowe badania i ustalić, co dokładnie doprowadziło do pęknięcia i odpadnięcia tafli. 

