18-latek wjechał autem w sklep! Wiózł o jedną osobę za dużo

Zakroczym. Autem wjechał w sklep

Do szokującego zdarzenia doszło po godz. 20:30 we wtorek (16 grudnia) na ul. Warszawskiej w Zakroczymiu. Kierowca czerwonego seata wjechał w budynek sklepu, uszkadzając jego elewację, i uciekł. - We wskazany rejon natychmiast zostali skierowani policjanci ruchu drogowego oraz funkcjonariusze zakroczymskiego posterunku. Ustalili, że młody mężczyzna siedzący za kierownicą seata nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w budynek sklepu, a po całym zdarzeniu zbiegł z miejsca - poinformowała kom. Joanna Wielochaz policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Kierowca niezbyt długo uciekał sprawiedliwości. Funkcjonariusze bardzo szybko go namierzyli. Okazał się nim 18-letni mieszkaniec gminy Czerwińsk nad Wisłą. Młody chłopak momencie zdarzenia był kompletnie pijany. Podczas badania stanu trzeźwości wydmuchał ponad 2,5 promila alkoholu! Co więcej, policjanci ustalili, że mężczyzna w ogóle nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a w aucie przewoził o jedną osobę więcej niż liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Poważne kłopoty 18-latka

Pijany 18-latek noc spędził w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty karne. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

