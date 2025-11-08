Steczkowska i Terrazzino znów razem na parkiecie! Po 18 latach wrócili do "TzG"

"Taniec z Gwiazdami" w tym roku świętuje wyjątkowy jubileusz, 20 lat na antenie. Polsat przygotował z tej okazji wiele niespodzianek: pojawili się dawni uczestnicy, przypomniano kultowe choreografie, a na parkiet wróciły duety, które w przeszłości zdobyły serca widzów. Jednym z nich są Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino, którzy w 2007 roku wytańczyli drugie miejsce w szóstej edycji programu. Dziś, po niemal dwóch dekadach, ponownie stanęli na parkiecie i to w wielkim stylu.

Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino znowu w "TzG"

Ich taneczny powrót wywołał prawdziwą falę nostalgii wśród fanów. W czasach, gdy po raz pierwszy pojawili się w programie, byli jednym z najbardziej zgranych i charyzmatycznych duetów. Ich występy pełne emocji i ekspresji do dziś wspominane są jako jedne z najlepszych w historii "TzG". Teraz kiedy oboje mają za sobą lata kariery, postanowili ponownie połączyć siły i przygotować coś wyjątkowego z okazji jubileuszu show.

Justyna Steczkowska w rozmowie z magazynem Party zdradziła, że bardzo cieszy się z możliwości ponownej współpracy z tancerzem. Wokalistka przyznała też, że podczas ich wspólnej przygody w programie nie brakowało emocji, a nawet drobnych sprzeczek. Mimo to, jak zaznaczyła, zawsze się szanowali i potrafili przekuć różnice zdań w twórczą energię.

Jestem uradowana, chcemy zaskoczyć naszych fanów, i poświęcić czas i energię, żeby zrobić coś razem! - przyznała.

Choć piosenkarka tryska entuzjazmem, nagranie z prób pokazuje, że Stefano Terrazzino podchodzi do powrotu z większą ostrożnością. Na filmiku opublikowanym na Instagramie Steczkowskiej widać, jak z uśmiechem dziękuje za wspólne treningi, mówiąc: "Kochani, lekcje ze Stefano to jest po prostu deal życia. Jak się cieszę, że się zgodziłam zatańczyć. A tak mi się nie chciało".

W tym samym momencie w kadrze pojawił się jednak sam Stefano, zmęczony, łapiący oddech i trzymający się za plecy, z trudem wydusił z siebie: "Tak? To jest deal życia? Justyna... wykończy mnie!".

