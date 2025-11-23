Rogacewicz oskarżył ekipę "Tańca z Gwiazdami" o hejt. Teraz Kaczorowska wyznała, co działo się za kulisami

2025-11-23

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz swoim udziałem w "Tańcu z Gwiazdami" narobili sporo zamieszania. Na chwilę przed finałem aktor uderzył w pozostałych uczestników programu i wysunął pod ich adresem mocne oskarżenia. Podczas ostatnich prób atmosfera była napięta. Teraz jego partnerka powiedziała, co działo się za kulisami.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz: Głośne rozstanie z "Tańcem z Gwiazdami"

Siedemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami" przyniosła wiele emocji i kilka skandali. O jednej z par było głośno jeszcze przed rozpoczęciem programu. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz spotykają się od kilku miesięcy, ale dopiero w tanecznym show potwierdzili, że łączy ich coś więcej niż tylko zawodowe zobowiązania.

Aktor i tancerka szybko stali się faworytami do wygranej. Niespodziewanie, pożegnali się z programem w siódmym odcinku. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie kryli rozczarowania takim obrotem sprawy. Ich późniejsze zachowanie było szeroko komentowane. Gwiazdorska para zupełnie zignorowała innych uczestników i dosłownie uciekła z parkietu.

Do tego Agnieszka Kaczorowska wygłosiła pamiętną przemowę, w której wbiła innym kilka szpileczek. Nie wzięli również udziału w wywiadzie, który zwyczajowo był przeprowadzany z wyeliminowaną parą. Wśród fanów show od razu rozpętała się burza, a sieć wypełniły opinie o możliwych napięciach za kulisami.

"Taniec z Gwiazdami": Agnieszka Kaczorowska o relacjach z uczestnikami programu 

Po porażce Agnieszka i Marcin zajęli się rozwojem własnych projektów, ale nie był to koniec dram. Kilka dni przed finałem Marcin Rogacewicz opublikował na swoim Instagramie wpis, w którym opisał co działo się za kulisami "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Aktor napisał o hejcie, którego razem z ukochaną mieli doświadczać ze strony... innych uczestników oraz tancerzy! Wyznał, że długo milczał na ten temat, bo "prawda obroni się sama".

Teraz Agnieszka Kaczorowska gościła w programie "Onet Rano", gdzie w rozmowie z Odetą Moro opowiedziała m.in. o powodach odejścia z tanecznego programu. Wyznała, że nie lubi siedzieć ciągle w jednym miejscu i potrzebuje przerwy po intensywnej pracy nad "Tańcem z Gwiazdami". Obecnie skupia się na innych projektach.

Gdy padło pytanie o relacje z innymi uczestnikami show Polsatu, stwierdziła, że "te zakulisowe różne rzeczy rzeczywiście w kilku momentach były niewygodne". Następnie dodała, że te relacje w programie zawsze są mieszane.

"Nie wiem. To nie do mnie pytanie. Zależy kto, myślę, że w każdej ekipie są ludzie, którzy cię lubią i ci, którzy cię nie lubią" - odpowiedziała na pytanie, o to czy była lubiana przez ekipę "Tańca z Gwiazdami".

