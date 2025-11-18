Kaczorowska odchodzi z "Tańca z Gwiazdami". "Psy szczekają, karawana jedzie dalej"

Julita Buczek
2025-11-18 20:44

Agnieszka Kaczorowska postanowiła pożegnać się z parkietem "Tańca z Gwiazdami". Po 8. edycjach, 3 finałach i jednej Kryształowej Kuli, tancerka ogłosiła, że w kolejnej odsłonie show jej już nie zobaczymy. Na Instagramie podziękowała fanom, dzieląc się refleksjami o minionym roku i wyjątkowym doświadczeniu, jakim było taneczny powrót do programu.

Tegoroczna edycja "Tańca z Gwiazdami" była dla Kaczorowskiej szczególna. Tancerka podkreśliła, że dała z siebie wszystko, angażując się całym sercem i całą sobą. To właśnie w tym roku, mimo wcześniejszych edycji, spotkała się z tak dużym uznaniem i docenieniem zarówno ze strony widzów, jak i jury. 

Dałam z siebie absolutnego MAXa! Ale taka już jestem… jak coś robię to całym sercem, całą sobą. Jeśli poruszyłam choć jedno inne serce tym, co tworzę na parkiecie, to cieszę się, wzruszam i dziękuję. Choć wystąpiłam w 8. edycjach @tanieczgwiazdami, to dopiero w tym roku spotkałam się z tak wielkim uznaniem i docenieniem… Usłyszałam ogromną ilość pięknych słów, tych wypowiedzianych publicznie i tych skierowanych do mnie prywatnie, od ludzi świata kultury, muzyki, tańca… Czuję ogromną wdzięczność i wielki podmuch w skrzydła - rozpoczęła swój długi wpis.

"Taniec z Gwiazdami": Agnieszka Kaczorowska odchodzi z show!

Agnieszka Kaczorowska nie ukrywa, że taniec to dla niej coś więcej niż tylko show telewizyjne. Dzięki programowi zdobyła nie tylko jeszcze większe doświadczenie sceniczne, ale i lekcje wytrwałości w radzeniu sobie z trudnościami. 

Dziękuję też za kolejne lekcje siły i wytrzymałości. Przeczytałam w tym roku rekordową ilość nieprawdziwych informacji na swój temat. Ze swoją potężną wrażliwością, wiele razy miałam dość i nie mogłam uwierzyć w poziom manipulacji oraz niesprawiedliwość tego show-biznesowego oraz telewizyjnego świata. Jednak dziękuję. To mnie dalej buduje. Jak to mówią „psy szczekają, karawana jedzie dalej” - napisała Agnieszka w sieci.

Jednym z najbardziej poruszających momentów była dla niej możliwość tańca z Marcinem Rogacewiczem. Dzięki udziałowi w programie jej córki mogły zobaczyć, jak mama wyraża siebie przez taniec, co dla gwiazdy było dodatkowym źródłem radości.

To jednak ta ostatnia edycja #TzG była dla mnie absolutnie wyjątkowa… Tańczyć z kimś, kogo się kocha to największe szczęście. Dziękuję @marcin_rogacewicz (...) No i jeszcze…dzięki temu, że wróciłam na parkiet, moje dziewczynki mogły zobaczyć jak mama tańczy - dodała Agnieszka.

Jednak mimo emocji i satysfakcji, Kaczorowska zdecydowała, że czas na nowe wyzwania. Na koniec zareklamowała też swój nowy projekt "Siedem".

Wiosną widzimy się na scenach teatralnych w całej Polsce w spektaklu „Siedem”. Mamy nadzieję ponownie poruszyć niejedno serce… Niech dalej #wiórylecą - dodała pod koniec wpisu.

Będzie wam jej brakować?

