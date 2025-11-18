Internet wrze po zwycięstwie Bagiego! Jego reakcja mówi wszystko

Gala finałowa "Tańca z Gwiazdami" dostarczyła emocji, których nikt się nie spodziewał. Choć program od lat budzi ogromne zainteresowanie, tym razem widzowie byli wyjątkowo podzieleni. Po ogłoszeniu, że Kryształową Kulę zdobył Mikołaj Bagiński, w sieci pojawiły się dziesiątki komentarzy wyrażających zdziwienie, a niekiedy wręcz rozczarowanie decyzją publiczności. Internauci zaczęli zastanawiać się, czy show nadal ocenia taniec, czy może stało się areną dla najpopularniejszych osobowości internetu. Sam zwycięzca długo nie komentował zamieszania, ale kiedy w końcu zabrał głos, zrobił to w sposób zaskakująco przewrotny.

"Taniec z Gwiazdami": Mikołaj Bagiński komentuje aferę po "TzG"

Napiętą atmosferę podsyciły także stanowiska jurorów, którzy nie kryli zaskoczenia finałowym werdyktem. Część publiczności otwarcie twierdziła, że Bagi nie prezentował techniki na poziomie pozwalającym wygrać cały program. Co więcej, mimo że przeznaczył 200 tys. zł nagrody na cele charytatywne, fala hejtu i tak się nie zmniejszyła.

W dyskusję włączyły się również osoby publiczne. Agata Młynarska złożyła influencerowi gratulacje, lecz jednocześnie zasugerowała, że "to nie taniec wygrał". Z kolei juror Tomasz Wygoda przypominał, że program ocenia nie tylko technikę, ale też osobowość, progres i kontakt z widownią - chociaż według niego lepsi byli Maurycy oraz Wiktoria.

Sam Bagi odpowiedział na krytykę z dystansem. W mediach społecznościowych zamieścił zabawny filmik, na którym pakuje Kryształową Kulę do pudełka, udając, że musi ją odesłać produkcji, bo według komentujących "nie umie tańczyć".

Kiedy musisz odesłać swoją Kryształową Kulę, bo okazało się, że jednak nie potrafisz tańczyć... Przynajmniej chwilę się nacieszyłem... - napisał w sieci influencer.

