Finał „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Wszystkie pary edycji wróciły na parkiet, a Grodecka idzie na rekord

W studio atmosfera gęstnieje z każdą minutą – to w końcu jubileuszowy finał, na który widzowie czekali przez całą edycję. Na parkiet wchodzą trzy pary, które przetrwały tygodnie treningów, kontuzji i presji: faworyzowani Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska, „czarne konie” Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko oraz konsekwentni Maurycy Popiel i Sara Janicka. Już po półfinale było widać, że głosy widzów mogą całkowicie odmienić układ sił – szczególnie że Bagi, mimo prowadzenia w typach, zbiera dziś mniej pewne komentarze niż jego rywale.

Bagi, Gorodecka i Popiel w rywalizacji o Kryształowa Kulę

Internet jest wyraźnie podzielony – jedni twierdzą, że Bagiński „ma to w kieszeni”, inni przekonują, że to Gorodecka powinna dziś „odebrać parkiet dla siebie”, a fani Popiela piszą o „najczystszym tańcu edycji”. Do tego dochodzi świeży cień po odpadnięciu mocnych nazwisk, takich jak para Marcin Rogacewicz-Agnieszka Kaczorowska czy Katarzyny Zillmann, która jako pierwsza tańczyła w jednopłciowej parze z Janją Lesar – ich nieobecność w finale tylko podkręciła emocje.

Finał 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" - te pary walczą o zwycięstwo

Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magda Tarnowska

Bagiński to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich influencerów młodego pokolenia, który na parkiecie zaskoczył wszystkich dojrzałością i precyzją wykonania. Z odcinka na odcinek wyrastał na faworyta, a jego energia i pewność sceniczna budziły zachwyt nawet u surowych jurorów. Widzowie pokochali go za naturalność i ogromny progres. Towarzysząca mu Magda Tarnowska to tancerka o spektakularnej technice, której choreografie dla zbierały entuzjastyczne komentarze zarówno widzów, jak i ekspertów. W finale pojawia się jako jedna z najmocniejszych zawodniczek sezonu, trzymająca w ryzach zarówno emocje, jak i tempo występów. Jej duety z Bagim były jednymi z najchętniej odtwarzanych w social mediach.

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko

Wiktoria Gorodecka to jedna z najbardziej charyzmatycznych uczestniczek tej edycji – aktorka, która udowodniła, że na parkiecie potrafi być równie wyrazista jak na ekranie. Jej droga do finału nie była oczywista, co tylko dodało jej historii dramatyzmu i siły. Internauci okrzyknęli ją „największą niespodzianką sezonu”. Trenuje z nią Kamil Kuroczko - doświadczony tancerz, który po latach w programie doczekał się spektakularnego finału. Jego choreografie dla Wiktorii były inteligentne, dopracowane i pełne emocji, co przyniosło im kilka najgłośniejszych momentów edycji i niekończąca się serię najwyższych not od jury. Widzowie zwracają uwagę, że w tej parze chemia jest „widoczna z kosmosu”.

Maurycy Popiel i Sara Janicka

Popiel, aktor znany widzom z seriali i teatru, w „Tańcu” pokazał się z zupełnie innej strony – jako precyzyjny, zdeterminowany i bardzo elegancki performer. Choć zaczynał spokojnie, w drugiej połowie sezonu eksplodował formą, zgarniając pierwsze „dychy”. Widzowie cenią go za kulturę pracy i skromność. Sara Janicka to tancerka, którą widzowie zapamiętali z odważnych, często ryzykownych układów, za każdym razem stawiających Popielowi wysoko poprzeczkę. Jej styl jest ostry, dynamiczny i perfekcyjnie dopracowany, co przełożyło się na jedne z najbardziej efektownych choreografii sezonu. W finale wchodzi jako jedna z najbardziej doświadczonych i kreatywnych tancerek programu.

Wszystko wskazuje na to, że dzisiejszy wieczór będzie nieprzewidywalny jak nigdy. Zaczynamy relację na żywo – parkiet płonie, a walka o Kryształową Kulę dopiero się rozkręca.

Na żywo Finał „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” 2025. Bagi, Gorodecka i Popiel walczą o Kryształową Kulę 21:01 Gorodecka bała się, że wyleci z "Tańca z Gwiazdami". Finałowa trójka ją zaskoczyła! Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko w kolejnej odsłonie - walcu wybranym przez Maurycego Popiela. Zatańczyli do wielkiego przeboju Edyty Górniak "Nie proszę o więcej" i ponownie zachwycili. To było tak ulotne, to było jak mgła tańcząca o poranku - stwierdził Tomasz Wygoda. Wiktora, ty jesteś największą gwiazdą w tym panteonie gwiazd. Ja mam wrażenie, że jestem lepszym człowiekiem, jak Ciebie oglądam - przerwała Ewa Kasprzyk. Punktacja: Rafał Maserak - 10 punktów Ewa Kasprzyk - 10 punktów Tomasz Wygoda - 10 punktów Iwona Pavlović - 10 punktów Razem: 40 punktów 20:48 A już za chwile na scenie pojawi się Calum Scott to jeden z najciekawszych męskich głosów brytyjskiej sceny pop, który podbił świat przejmującą interpretacją „Dancing On My Own”. Artysta zdobył międzynarodową popularność po występie w „Britain’s Got Talent”, a dziś jego single mają setki milionów odsłon. W finale pojawia się jako gwiazda specjalna – jego występ ma dodać gali emocjonalnego rozmachu i podnieść temperaturę wieczoru jeszcze przed ogłoszeniem zwycięzcy. 20:31 40 punktów i łzy wzruszenia! Mikołaj Bagiński i jego siostra dali show, jakiego nikt się nie spodziewał! Bagi i Magda zatańczyli właśnie ślubnego foxtrota. Publiczność oszalała. To było dzisiaj takie bardzo spokojne - stwierdził Tomasz Wygoda. Punktacja: Rafał Maserak - 9 punktów Ewa Kasprzyk - 10 punktów Tomasz Wygoda - 9 punktów Iwona Pavlović - 9 punktów Razem: 37 punktów 20:22 Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko prezentują paso doble, wybrane dla nich przez Iwonę Pavlović. Para ma na swoim koncie absolutny rekord w ilości najwyższych not od jury - aż siedmiokrotnie zdobywali po 40 punktów. Masz pełny mój podziw. Bardzo dobrze potrafisz oddać charakterystykę tańca, tak z głębi. Coś niesamowitego! - oceniła Iwona. Kontrasty, jakie robiłaś w rytmie, to był majstersztyk - dodał Rafał Maserak. Punktacja: Rafał Maserak - 10 punktów Ewa Kasprzyk - 10 punktów Tomasz Wygoda - 10 punktów Iwona Pavlović - 10 punktów Razem: 40 punktów 20:14 I pierwszy konkursowy taniec tego wieczoru, para nr 1 - Maurycy Popiel i Sara Janicka w gorącym tangu, które wybrała dla nich Ewa Kasprzyk. Za ten taniec para zgarnęła już cztery dziesiątki. Czy to dziś się powtórzy? Moje serce biło tak mocno, ze omal nie wyskoczyło mi z mojej klatki nie schodowej, tylko piersiowej - przyznała Ewa. Dodała również, że ta para zatańczyła tango lepiej, niż tancerze w Argentynie. Punktacja: Rafał Maserak - 10 punktów Ewa Kasprzyk - 10 punktów Tomasz Wygoda - 10 punktów Iwona Pavlović - 10 punktów Razem: 40 punktów 20:04 Finaliści zaprezentują dziś po trzy tańce: wybór jurorów

wybór rywali

freestyle 20:02 Na parkiecie właśnie pojawiły się ponownie wszystkie pary tej edycji. 20:00 Za chwilę rusza show, które śledzi dziś cała Polska. W tancerzach buzują emocje, a produkcja szepcze do siebie, że tak intensywnego finału dawno nie było. Przypomnijmy dzisiejszych bohaterów: Mikołaj „Bagi” Bagiński & Magdalena Tarnowska To para, która od początku budziła emocje – od zachwytów jurorów po rekordowe liczby odsłon ich tańców w social medi­ach. Bagi zrobił największy progres w całej edycji, a Tarnowska stworzyła mu choreografie, które dawały im status faworytów. W finale wchodzą pewnym krokiem, ale wciąż czują na plecach oddech rywali.

Wiktoria Gorodecka & Kamil Kuroczko „Czarne konie” sezonu, które w ostatniej chwili wskoczyły do finału i od razu zaczęły być traktowane jak realne zagrożenie dla liderów. Wiktoria dała popis charyzmy i aktorskiej ekspresji, a Kamil zbudował dla niej układy pełne emocji. Ta para potrafi zaskoczyć, a ich wejście do finału pisze jedną z najciekawszych historii edycji.

Maurycy Popiel & Sara Janicka Najbardziej elegancka i artystyczna para finału – idealna dla widzów, którzy kochają technikę, czystość i klasyczne podejście do tańca. Popiel rozwinął się z aktora „umiarkowanego” do jednego z najprecyzyjniejszych wykonawców sezonu, a Sara od początku narzucała mu wysoki poziom. Ich pojawienie się w finale to zasłużony wynik ciężkiej pracy. 19:52 Kto wygra „Taniec z gwiazdami”? Gorodecka, Popiel czy „Bagi”? Zaskakujące przetasowanie wśród faworytów Atmosfera w studiu robi się coraz gorętsza. Widzowie zajmują miejsca, a finaliści szykują się na najważniejszy taniec sezonu. 19:50 Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Taniec z Gwiazdami (@tanieczgwiazdami) 19:40 Za moment zaczynamy wieczór, który może przejść do historii programu. Parkiet lśni, światła gasną, a każda para wie, że to ich ostatnia szansa, by zachwycić jury.

