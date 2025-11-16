Od debiutu po jubileusz – absolutny przegląd zdobywców Kryształowej Kuli. Galeria triumfatorów "Tańca z Gwiazdami" na 20-lecie show

Od debiutu "Tańca z Gwiazdami" w 2005 roku aż po jubileuszowy finał - lista zwycięzców pokazuje, jak ogromne emocje towarzyszyły każdej edycji.

Za ich triumfami często kryły się nie tylko świetne tańce, lecz także kulisy pełne napięć, kontrowersji i sieciowych burz.

Galeria zwycięzców "Tańca z Gwiazdami" to podróż przez 20 lat zmian w polskim show-biznesie – od pierwszych legend aż po nowe pokolenie gwiazd parkietu.

Początki programu i pierwsze triumfy

"Taniec z Gwiazdami" zadebiutował w Polsce na antenie TVN i od razu stał się telewizyjnym fenomenem. Pierwsza polska edycja programu wystartowała 16 kwietnia 2005 roku. Program oparty na licencji brytyjskiego formatu Strictly Come Dancing/Dancing with the Stars prowadzili Magda Mołek i Hubert Urbański, a za ocenę występów odpowiadali jurorzy: Iwona Pavlović, Beata Tyszkiewicz, Piotr Galiński i Zbigniew Wodecki.

Program od pierwszego odcinka okazał się ogromnym sukcesem, który zmienił telewizyjny krajobraz tanecznych show w Polsce. Pierwsi zwycięzcy – Olivier Janiak i Kamila Kajak – wchodzili na parkiet bez większej presji faworytów, a ich wygrana otworzyła nową epokę telewizyjnej rozrywki. W kolejnych latach Kryształowa Kula stała się przepustką do kariery, a sam finał – jednym z najbardziej wyczekiwanych wieczorów sezonu.

Legendy programu i zwycięstwa, które przeszły do historii

Kiedy na podium stawali Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel, widzowie przekonali się, że taniec potrafi zmienić wszystko – zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Z czasem po Kryształową Kulę sięgali nie tylko aktorzy czy piosenkarze, lecz także sportowcy, dziennikarze, influencerzy i osoby, które wcześniej nie miały nic wspólnego z show-biznesem. To właśnie różnorodność zwycięzców zbudowała legendę programu.

Historia programu nie byłaby pełna bez głośnych kontrowersji. Widzowie przez lata dyskutowali o wynikach, czasem zarzucając produkcji faworyzowanie wybranych uczestników. W nowszych sezonach emocji również nie brakowało, a internet nie raz wrzał jeszcze długo po ogłoszeniu wyników.

Po sześcioletniej obecności na antenie TVN i 13 edycjach w tej stacji zapadła decyzja o jego zakończeniu. Format został „wskrzeszony” przez Polsat w 2014 roku. Stacja postawiła na większy rozmach – nową scenografię, świeży skład prowadzących i jurorów oraz bardziej widowiskowe oprawy muzyczne. Zmiana nadawcy odmieniła charakter programu, nadając mu bardziej koncertowy, dynamiczny i rozrywkowy styl, który przyciągnął nowe pokolenie widzów.

Jubileusz i spojrzenie na pełną galerię triumfatorów

Dwie dekady formatu to idealny moment, by wrócić do każdego zwycięzcy – od tych, którzy przecierali szlaki, po laureatów najnowszych edycji. Ta galeria to nie tylko zestawienie nazwisk i zdjęć, lecz także symbol zmieniającego się show-biznesu. Przy każdym zwycięstwie kryje się osobna historia: faworyci od pierwszego odcinka, wielkie powroty po latach, wygrane obarczone kontuzjami, momenty wzruszeń i burze w komentarzach.

Taniec z Gwiazdami przez 20 lat wypromował nowe gwiazdy, przypomniał o dawnych i dał uczestnikom szansę na drugie życie w mediach. To program, który łączy pokolenia, a jego zwycięzcy – niezależnie od kontrowersji – stali się częścią kultury masowej. Dzisiejsza galeria triumfatorów to więc nie tylko wspominki, ale także zapis tego, jak zmieniała się Polska, telewizja i samo pojęcie bycia "gwiazdą".

