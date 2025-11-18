Dzikie harce Bursztynowicz, Zillmann i reszty ekipy po finale "TzG". Szok, gdzie zawędrowała jedna z rąk!

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-11-18 11:03

Po intensywnych tygodniach treningów uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" w końcu mogli odpocząć i celebrować zakończenie programu. Po finałowym odcinku cała ekipa przeniosła się do jednej z warszawskich restauracji, gdzie zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Zobaczcie, co tam się działo!

Siedemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami" przyniosła widzom emocje, jakich dawno nie było w programie. Rywalizacja była wyjątkowo wyrównana, a uczestnicy niejednokrotnie pokazywali, że potrafią przekraczać granice. W finale zobaczyliśmy trzy mocne pary, ale to Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska ostatecznie zdobyli Kryształową Kulę. Po programie wszyscy udali się na afterparty!

Zobacz też: Najbardziej wzruszający moment w finale "TzG"! Córeczki Grodeckiej nagle wbiegły na scenę

Tak po "Tańcu z Gwiazdami" bawili się uczestnicy show! To trzeba zobaczyć

Zanim jednak wybuchła euforia, widzowie mogli podziwiać wyjątkowe występy. W finałowym odcinku pojawiła się m.in. Justyna Steczkowska, która ponownie zatańczyła ze Stefano Terrazzino. Choć od ich udziału w programie minęło wiele lat, para udowodniła, że nadal potrafi zaczarować publiczność. Największe emocje budziła jednak walka o zwycięstwo. O Kryształową Kulę walczyli: Maurycy Popiel i Sara Janicka, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska.

Każda z par zaprezentowała trzy tańce przygotowane specjalnie na wielki finał. Ostatecznie publiczność i jurorzy zadecydowali, że to właśnie 24-letni influencer zasłużył na zwycięstwo. Bagiński nie krył wzruszenia, podkreślił, że zależało mu na pokazaniu swojego pokolenia z innej, pozytywnej strony. Zdradził też, że od początku udział w programie łączył z misją zwiększenia świadomości na temat zespołu Downa.

Zobacz też: Po słowach Rogacewicza głos zabrał Maserak. Tak mówi o kulisach "Tańca z Gwiazdami"

Impreza na całego!

Po emocjonującym finale uczestnicy nie zamierzali wracać do domów. Cała ekipa przeniosła się na wspólne świętowanie do lokalu w centrum Warszawy. Tam szybko zrobiło się głośno i wesoło - bawiły się gwiazdy, bawili się tancerze, jurorzy i ich przyjaciele. Wśród obecnych pojawili się m.in. Barbara Bursztynowicz z mężem, Maurycy Popiel, Katarzyna Zillmann z Janją Lesar czy Rafał Maserak.

Nie brakowało spontanicznych tańców! Zillmann dała się porwać rytmowi, a jej partnerka Janja chętnie dołączała do zabawy. Bursztynowicz prowadziła ożywione rozmowy, trzymając w dłoni kieliszek, a Maserak z uśmiechem gratulował zwycięzcom.

Zobacz też: Internauci oszaleli po werdykcie w "Tańcu z Gwiazdami". Poszli ze sobą na noże! Bagi budzi skrajne emocje

Zobacz naszą galerię: "Taniec z Gwiazdami": To oni wygrali 17. edycję!

Wiktoria Gorodecka, Sara Janicka, Maurycy Popiel, Magdalena Tarnowska, Mikołaj Bagiński, Kamil Kuroczko, Sara Janicka
57 zdjęć
Sonda
Oglądasz "Taniec z Gwiazdami"?
Tomasz Wygoda chce zmian w "Tańcu z Gwiazdami". Jurorzy chcą mieć większy wpływ na wybranie zwycięzcy
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KATARZYNA ZILLMANN
TANIEC Z GWIAZDAMI
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI
BARBARA BURSZTYNOWICZ