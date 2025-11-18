Siedemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami" przyniosła widzom emocje, jakich dawno nie było w programie. Rywalizacja była wyjątkowo wyrównana, a uczestnicy niejednokrotnie pokazywali, że potrafią przekraczać granice. W finale zobaczyliśmy trzy mocne pary, ale to Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska ostatecznie zdobyli Kryształową Kulę. Po programie wszyscy udali się na afterparty!

Zobacz też: Najbardziej wzruszający moment w finale "TzG"! Córeczki Grodeckiej nagle wbiegły na scenę

Tak po "Tańcu z Gwiazdami" bawili się uczestnicy show! To trzeba zobaczyć

Zanim jednak wybuchła euforia, widzowie mogli podziwiać wyjątkowe występy. W finałowym odcinku pojawiła się m.in. Justyna Steczkowska, która ponownie zatańczyła ze Stefano Terrazzino. Choć od ich udziału w programie minęło wiele lat, para udowodniła, że nadal potrafi zaczarować publiczność. Największe emocje budziła jednak walka o zwycięstwo. O Kryształową Kulę walczyli: Maurycy Popiel i Sara Janicka, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska.

Każda z par zaprezentowała trzy tańce przygotowane specjalnie na wielki finał. Ostatecznie publiczność i jurorzy zadecydowali, że to właśnie 24-letni influencer zasłużył na zwycięstwo. Bagiński nie krył wzruszenia, podkreślił, że zależało mu na pokazaniu swojego pokolenia z innej, pozytywnej strony. Zdradził też, że od początku udział w programie łączył z misją zwiększenia świadomości na temat zespołu Downa.

Zobacz też: Po słowach Rogacewicza głos zabrał Maserak. Tak mówi o kulisach "Tańca z Gwiazdami"

Impreza na całego!

Po emocjonującym finale uczestnicy nie zamierzali wracać do domów. Cała ekipa przeniosła się na wspólne świętowanie do lokalu w centrum Warszawy. Tam szybko zrobiło się głośno i wesoło - bawiły się gwiazdy, bawili się tancerze, jurorzy i ich przyjaciele. Wśród obecnych pojawili się m.in. Barbara Bursztynowicz z mężem, Maurycy Popiel, Katarzyna Zillmann z Janją Lesar czy Rafał Maserak.

Nie brakowało spontanicznych tańców! Zillmann dała się porwać rytmowi, a jej partnerka Janja chętnie dołączała do zabawy. Bursztynowicz prowadziła ożywione rozmowy, trzymając w dłoni kieliszek, a Maserak z uśmiechem gratulował zwycięzcom.

Zobacz też: Internauci oszaleli po werdykcie w "Tańcu z Gwiazdami". Poszli ze sobą na noże! Bagi budzi skrajne emocje

Zobacz naszą galerię: "Taniec z Gwiazdami": To oni wygrali 17. edycję!

Sonda Oglądasz "Taniec z Gwiazdami"? tak nie