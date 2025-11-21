Taka naprawdę jest Kaczorowska w Klanie. Laura Łącz wszystko wygadała

2025-11-21 16:13

Agnieszka Kaczorowska w ostatnim czasie głównie kojarzona jest z "Tańcem z Gwiazdami", rozwodem z Maciejem Pelą oraz głósnym romansem z Marcinem Rogacewiczem. Tancerka i aktorka wybiera się także niebawem w trasę z ukochanym, podczas której opowiadać będą tańcem o miłości. Ale nikt nie zapomniał, że Kaczorowska jest także Bożenką w "Klanie". Jaka jest gwiazda na planie słynnej telenoweli? Więcej na ten temat zdradziła Laura Łącz, która w "Klanie" gra Gabrielę Wilczyńską.

Agnieszka Kaczorowska, mocno zajęta występami w "Tańcu z gwiazdami" oraz nową miłością wciąż ma czas na "Klan". Gwiazda pracuje na planie serialu od 7. roku życia. Obserwatorzy życia Kaczorowskiej są bardzo ciekawi, jak aktork zachowuje się na planie, który jest częściowo jej "drugim domem". Ciekawość tę zaspokoiła Laura Łącz, w rozmowie z "Faktem".

Nikt nie zapomniał o Bożence z "Klanu"

Agnieszka nadal gra w naszym serialu i nikt o tym nie zapomniał. Wystarczy spojrzeć na komentarze w internecie. Dla wielu Agnieszka do dziś pozostaje przede wszystkim Bożenką z "Klanu".

- stwierdziła Łącz w wywiadzie dla Faktu.

Jaka jest Kaczorowska w "Klanie"?

Jak Agnieszka Kaczorowska zachowuje na planie spokojnej, rodzinnej telenoweli "Klan" się jedna z największych medialnych gwiazd polskiego show biznesu?

Agnieszka od dziecka była związana z tym serialem, doskonale znała realia planu i środowisko. Wszyscy się do niej przyzwyczaili i była po prostu normalna. Tak było przez wszystkie lata, ale jak będzie teraz, trudno przewidzieć. W jej życiu zaszły przecież ogromne zmiany. Myślę, że bardzo się ostatnio zmieniła

- zdradziła Laura Łącz.

"Bożenka, siostra Maciusia"

Kaczorowska rozpoczęła karierę w "Klanie" jako mała dziewczynka. Miała 7. lat, kiedy po raz pierwszy zagrała Bożenkę. 

Był moment, że inne dzieci bardzo dokuczały mi w szkole. Wołały za mną: "Bożenka, siostra Maciusia"

- wyznawała aktorka. 

Kiedy to męczenie było naprawdę silne, co zdarzało się w gimnazjum, mama pytała mnie, czy z czegoś nie rezygnujemy. Ja chciałam zrezygnować z serialu, bo to kosztowało mnie najwięcej stresu. Z tym wiązały się docinki w szkole. Mama zawsze kazała mi to przemyśleć kilka dni. Mówiła, że taniec towarzyski jako sport kosztuje, a ja, pracując w serialu, zarabiałam na to

- wspominała Kaczorowska.

Szczęśliwa siódemka?

Nazwisko Agnieszki Kaczorowskiej przez ostatni rok jest na pierwszych stronach gazet. Zaczeło się od wywiadu u Kuby Wojewódzkiego, podczas którego ogłosiła nagły rozwód z Maciejem Pelą. W ostatniej, 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" wystąpiła już z Marcinem Rogacewiczem i oboje wyznali, że łaczy ich głębokie uczucie. Para z nr 7. odpadła decyzją widzów w 7. odcinku show Polsatu. Teraz aktorzy ruszają razem w trasę pod tytułem "7". 

Taka naprawdę jest Kaczorowska w Klanie. Laura Łącz wszystko wygadała
