Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz są ze sobą już od wielu miesięcy. Właśnie pracują nas wspólnym projektem teatralno-tanecznym, który będzie miał premierę w marcu przyszłego roku, a więc stanie się idealnym prezentem rocznicowym. Zakochani od dawna myśleli o podobnej produkcji, a gdy aktor złapał bakcyla i zaraził się od partnerki miłością do tańca, oboje stwierdzili, że będą wspólnie tańczyć na scenie, a nie jedynie we własnych czterech ścianach, jak wcześniej zapowiadali.

Kiedy na przełomie lutego i marca opracowywali plan szalenie zmysłowego przedstawienia, oboje tkwili w nieudanych związkach. Rogacewicz sfinalizował rozwód w czerwcu, a Kaczorowska w listopadzie. Teraz oboje są wolni! I po raz pierwszy jako rozwodnicy pokazali się na czerwonym dywanie.

Kaczorowska i Rogacewicz z uśmiechami od ucha do ucha

Agnieszka i Marcin pokazali się na premierze spektaklu "Genialny pomysł" i nie odrywali od siebie rąk, a z twarzy nie schodziły im szerokie uśmiechy. Widać było, że na czerwonym dywanie w swoim towarzystwie czuli się doskonale. Chętnie pozowali do zdjęć, ona obejmowała go w pasie, on trzymał dłoń na jej tali...

Wcześniej zakochani brylowali w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie prezentowali widzom dużo bardziej intymne sceny. Wówczas, technicznie rzecz biorąc, Kaczorowska wciąż była kobietą zamężną. Teraz wreszcie jest wolna... choć już od miesięcy zajęta.

Kaczorowska rozwija skrzydła

Kaczorowska u boku Rogacewicza wydaje się rozwijać skrzydła. Co prawda jej zachowanie w "Tańcu z Gwiazdami" - fochy, "ucieczki" z planu, ignorowanie innych uczestników i wbijanie im szpil - nie wszystkim się podobało, jednak tancerka i gwiazda "Klanu" wciąż ma rzesze wiernych fanów. Ci kibicują jej związkowi i kolejnym biznesom.

A Kaczorowska korzysta jak tylko może. Po tym jak odpadła z "TzG", wypuściła na rynek linie perfum, a na jej profilu na Instagramie zawsze znajdzie się miejsce na płatne polecajki - a to swetrów, a to kosmetyków.

Tak Kaczorowska i Pela zachowywali się w sądzie