Joanna Racewicz zagrała głębokim dekoltem w teatrze. Kamila Baar przyszła w „misiu”, a Anna Lewandowska wyglądała jak kanarek

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-11-22 12:54

Premiera spektaklu „Przyjaciele/ Le Mensonge” w warszawskim Garnizonie Sztuki zamieniła zwykły listopadowy wieczór w jeden z najbardziej stylowych eventów sezonu. Na czerwonym (a właściwie intensywnie różowym) dywanie pojawiła się cała plejada gwiazd, a moda – jak to w polskim show-biznesie – zagrała tu rolę niemal tak ważną jak samo przedstawienie.

Ponętny dekolt Joanny Racewicz przyciągał spojrzenia

Joanna Racewicz postawiła tego wieczoru na elegancję z odrobiną pikanterii. Jej czarna, perfekcyjnie skrojona stylizacja odsłaniała dekolt, który natychmiast przykuł uwagę fotoreporterów. Złote akcenty i wyrazista biżuteria dodały całości luksusowego charakteru. Prezenterka udowodniła, że klasyka potrafi być ostrzejsza niż niejedna cekinowa suknia.

Anna Lewandowska w żółci – jak kanarek z efektem „wow”

Trudno było ją przegapić. Anna Lewandowska wybrała jedną z najbardziej spektakularnych stylizacji wieczoru – długą, płynącą po sylwetce suknię w odcieniu intensywnej, słonecznej żółci. Kreacja z odważnym rozcięciem i nietypowym krojem zabrała prezenterkę w rejony mody, w których rzadko ją widujemy. Efekt? Zaskakujący, świeży i absolutnie nie do przeoczenia.

Kamila Baar w „misiu”, Odeta Moro w ogrodniczkach i panterce, Wolszczak i kaczorowska z klasą

Kamila Baar poszła w stronę modowej przekory. Zestaw oversize’owych, luźnych jeansów, prostego białego T-shirtu i efektownej futrzanej kurtki w stylu „misia” to look, który natychmiast kojarzy się ze street style’em i nonszalancją. Na tle eleganckich kreacji gwiazd jej stylizacja zagrała jak manifest wolności.

Grażyna Wolszczak postawiła na czarny total look: połyskującą spódnicę z cekinami i wiązaną marynarkę. Zestaw balansował między elegancją a teatralnym klimatem – idealnie wpisując się w atmosferę premiery pełnej emocji.

Agnieszka Kaczorowska w brązowej, dopasowanej sukni prezentowała się jak ucieleśnienie jesieni: zmysłowo, elegancko i w trendzie. Marcin Rogacewicz postawił na smart casual w odcieniach szarości – razem stworzyli duet, który perfekcyjnie wpisał się w teatralny klimat wydarzenia.

Odeta Moro zdecydowanie wyróżniła się na tle gości. Zamiast klasycznej sukienki wybrała luźny denimowy kombinezon o szerokiej nogawce i mocnym, nowoczesnym kroju. Pod spód założyła błyszczącą, złoto–miedzianą bluzkę z połyskiem, która dodała całej stylizacji wieczorowego charakteru i przełamała surowość jeansu.

Zobacz: Taka naprawdę jest Kaczorowska w Klanie. Laura Łącz wszystko wygadała

Premiera „PRZYJACIELE / Le Mensonge” pełna emocji i humoru

Choć na ściance było na co popatrzeć, tego wieczoru najważniejsze działo się na scenie. „PRZYJACIELE / Le Mensonge” to inteligentna, przewrotna komedia Floriana Zellera – jednego z najgłośniejszych współczesnych dramaturgów francuskich. Osią spektaklu są szczerość, kłamstwa i relacje małżeńskie – a że w przedstawieniu zagrały prawdziwe małżeńskie duety, publiczność otrzymała poziom chemii, którego nie dałoby się zagrać na zawołanie. Wystąpili:

  • Agata Wątróbska i Janusz Chabior,
  • Zuzanna Grabowska i Paweł Domagała,
  • Agnieszka Głowacka i Piotr Głowacki.

Ich wspólne życie, rutyna i małe codzienne sprzeczki naturalnie przeplatały się z teatralną fikcją – i właśnie to sprawiło, że widzowie mieli wrażenie uczestniczenia w czymś, co dzieje się tu i teraz. Spektakl wyglądał jak luźna kolacja w gronie przyjaciół – przynajmniej dopóki na stół nie trafił temat zdrady, kłamstwa i niewygodnych prawd. Z pozoru żartobliwe wymiany zdań zaczynały przeradzać się w pełne napięcia sytuacje, a publiczność raz wybuchała śmiechem, a raz milkła z zaskoczenia.

Nie przegap: Ewa Kasprzyk bez cenzury! Otworzyli jej drzwi do świata swingersów. Jej reakcja? SZOK!

Gwiazdy na premierze w Garnizonie Sztuki
57 zdjęć
Roznerski szczerzy ząbki, Kubicka w sztruksie i Cielecka w czerni. Tłum gwiazd na premierze filmu "Przepiękne!"
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MACIEJ ORŁOŚ
KAMILA BAAR
ANETA ZAJĄC
ODETA MORO
MONIKA MROZOWSKA
PAULINA KOZIEJOWSKA
JOANNA RACEWICZ
AGNIESZKA KACZOROWSKA
MARCIN ROGACEWICZ
CZERWONY DYWAN
GRAŻYNA WOLSZCZAK