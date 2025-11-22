Joanna Racewicz zagrała głębokim dekoltem w teatrze. Kamila Baar przyszła w „misiu”, a Anna Lewandowska wyglądała jak kanarek

Ponętny dekolt Joanny Racewicz przyciągał spojrzenia

Joanna Racewicz postawiła tego wieczoru na elegancję z odrobiną pikanterii. Jej czarna, perfekcyjnie skrojona stylizacja odsłaniała dekolt, który natychmiast przykuł uwagę fotoreporterów. Złote akcenty i wyrazista biżuteria dodały całości luksusowego charakteru. Prezenterka udowodniła, że klasyka potrafi być ostrzejsza niż niejedna cekinowa suknia.

Anna Lewandowska w żółci – jak kanarek z efektem „wow”

Trudno było ją przegapić. Anna Lewandowska wybrała jedną z najbardziej spektakularnych stylizacji wieczoru – długą, płynącą po sylwetce suknię w odcieniu intensywnej, słonecznej żółci. Kreacja z odważnym rozcięciem i nietypowym krojem zabrała prezenterkę w rejony mody, w których rzadko ją widujemy. Efekt? Zaskakujący, świeży i absolutnie nie do przeoczenia.

Kamila Baar w „misiu”, Odeta Moro w ogrodniczkach i panterce, Wolszczak i kaczorowska z klasą

Kamila Baar poszła w stronę modowej przekory. Zestaw oversize’owych, luźnych jeansów, prostego białego T-shirtu i efektownej futrzanej kurtki w stylu „misia” to look, który natychmiast kojarzy się ze street style’em i nonszalancją. Na tle eleganckich kreacji gwiazd jej stylizacja zagrała jak manifest wolności.

Grażyna Wolszczak postawiła na czarny total look: połyskującą spódnicę z cekinami i wiązaną marynarkę. Zestaw balansował między elegancją a teatralnym klimatem – idealnie wpisując się w atmosferę premiery pełnej emocji.

Agnieszka Kaczorowska w brązowej, dopasowanej sukni prezentowała się jak ucieleśnienie jesieni: zmysłowo, elegancko i w trendzie. Marcin Rogacewicz postawił na smart casual w odcieniach szarości – razem stworzyli duet, który perfekcyjnie wpisał się w teatralny klimat wydarzenia.

Odeta Moro zdecydowanie wyróżniła się na tle gości. Zamiast klasycznej sukienki wybrała luźny denimowy kombinezon o szerokiej nogawce i mocnym, nowoczesnym kroju. Pod spód założyła błyszczącą, złoto–miedzianą bluzkę z połyskiem, która dodała całej stylizacji wieczorowego charakteru i przełamała surowość jeansu.

Premiera „PRZYJACIELE / Le Mensonge” pełna emocji i humoru

Choć na ściance było na co popatrzeć, tego wieczoru najważniejsze działo się na scenie. „PRZYJACIELE / Le Mensonge” to inteligentna, przewrotna komedia Floriana Zellera – jednego z najgłośniejszych współczesnych dramaturgów francuskich. Osią spektaklu są szczerość, kłamstwa i relacje małżeńskie – a że w przedstawieniu zagrały prawdziwe małżeńskie duety, publiczność otrzymała poziom chemii, którego nie dałoby się zagrać na zawołanie. Wystąpili:

Agata Wątróbska i Janusz Chabior,

Zuzanna Grabowska i Paweł Domagała,

Agnieszka Głowacka i Piotr Głowacki.

Ich wspólne życie, rutyna i małe codzienne sprzeczki naturalnie przeplatały się z teatralną fikcją – i właśnie to sprawiło, że widzowie mieli wrażenie uczestniczenia w czymś, co dzieje się tu i teraz. Spektakl wyglądał jak luźna kolacja w gronie przyjaciół – przynajmniej dopóki na stół nie trafił temat zdrady, kłamstwa i niewygodnych prawd. Z pozoru żartobliwe wymiany zdań zaczynały przeradzać się w pełne napięcia sytuacje, a publiczność raz wybuchała śmiechem, a raz milkła z zaskoczenia.

