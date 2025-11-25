Gwit na niebiesko, Leszczak nie do poznania! Wpadli też Kaczorowska z ukochanym. Mnóstwo gwiazd na premierze "Pani domu jest tylko jedna"

"Jest taki spektakl… który musisz zobaczyć. To właśnie 'Pani domu jest tylko jedna', który pokochała publiczność i zbiera same pozytywne opinie! - czytamy na instagramowym profilu przedstawienia. Wygląda na to, że wpis wzięły sobie do serca gwiazdy, których nie brakowało na oficjalnej, galowej, warszawskiej premierze (choć spektakl jest grany już od jakiegoś czasu).

Kogo tam nie było! Na czerwonym dywanie pozowali i aktorzy grający w "Pani domu...", i ci, którzy przyszli specjalnie na premierę. Na tle znajomych z branży wyróżniły się zwłaszcza Dominika Gwit, Marcela Leszczak i Agnieszka Kaczorowska.

Zobacz także: Rozsierdzona Dominka Gwit gasi hejterów jak światło w łazience! "Każdy, kto tak mówi, jest chory psychicznie"

Mnóstwo gwiazd!

Na warszawskiej premierze można było zobaczyć piękną Michalinę Sosnę w skórzanym zestawie, Karolinę Nowakowską w cekinach, Aldonę Orman w wyjątkowo kusej mini, Michała Piróga z burzą loków na głowie, Agatę Załęcką w zmysłowej sukience z gorsetem, Adrianę Kalską w uroczej bluzce z bufkami czy Maję Hyży, które na wieczorne przedstawienie przyszła ubrana w kraciaste wdzianko, które przypominało... luźną piżamę idealną na wieczór przed telewizorem. Na pewno było jej wygodnie.

Zobacz także: Tym gwiazdy zajadały się na balu TVN-u! Na bogato? Małgorzata Socha wszystko zdradziła. Zobaczcie, co znalazło się w menu

Te 3 panie przyciągały wzrok

Choć Maja Hyży zdecydowanie zwracała na siebie uwagę, to jeszcze więcej oczu oglądało się za Marcelą Leszczak, która w mocnym makijażu i ufryzowanych włosach była niemal nie do poznania! Gwiazda właśnie rozwodzi się z mężem, ale na czerwonym dywanie wprost promienieje.

Zupełnie jak Agnieszka Kaczorowska, której już udało się sfinalizować rozwód. Od rozstania z Maciejem Pelą minął ponad rok, ale teraz aktorka i tancerka już bez żadnych przeszkód może pokazywać się ze swoją nową miłością. Gwiazda, ubrana w olbrzymi, ciemny garnitur, na premierze nie odstępowała Marcina Rogacewicza na krok.

Wzrok przyciągała też Dominika Gwit, która na premierze wystąpiła w bardzo eleganckiej, niebieskiej kreacji. Kto, waszym zdaniem, najlepiej prezentował się na czerwonym dywanie?

Zobacz także: Czarne sukienki rządzą! Gwiazdy błyszczą na gali marki kosmetycznej – Różczka, Jabłczyńska i Gorczyca w centrum uwagi

Zobacz więcej zdjęć. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz cali w skowronkach na czerwonym dywanie. Aktorka wreszcie jest rozwiedziona!