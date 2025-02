Rozsierdzona Dominka Gwit gasi hejterów jak światło w łazience! "Każdy, kto tak mówi, jest chory psychicznie"

Dominika Gwit jest szczęśliwą mężatką i matką dwuletniego synka. Celebrytka długo miała problemy z zajściem w ciąże, więc gdy urodziła dziecko - zarówno ona, jak i jej mąż Wojciech Dunaszewski, wpadli w prawdziwą euforię. - Jesteś i czynisz nas najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Niech Cię Bóg błogosławi Synku. Kochamy Cię i zawsze przy Tobie będziemy. Mama i Tata - napisała na Instagramie Dominika Gwit.

Aktorka w życiu często miała pod górkę. Problemy z zajściem w ciążę to jedno, a nieustanne zmagania z wagą - drugie. W pewnym momencie Dominika Gwit schudła ąż 50 kilogramów. W tak szczupłym ciele jednak nie czuła się dobrze.

Jak jak dzisiaj patrzę na te zdjęcia, to w ogóle nie byłam atrakcyjna. Wiesz, ja byłam, ważąc te 51 chyba kilogramów, 11 procent tkanki tłuszczowej, same mięśnie... Wiesz, ja wyglądałam strasznie. Mi przez rok włosy nie rosły, wypadły mi wszystkie włosy, ja byłam prawie łysa, coś strasznego. Ja w ogóle nie byłam atrakcyjna w żaden sposób. Zero piersi, zero tyłka, zero czegokolwiek