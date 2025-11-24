Rozstanie Marceli Leszczak i Michała Koterskiego

Pod koniec wakacji w sieci zaczęły krążyć plotki o rozstaniu Marceli Leszczak (33 l.) i Michała Koterskiego (45 l.). Oliwy do ognia dolewała sama modelka, która wrzucała na swój Instagram posty z wymownymi opisami. W końcu wprost potwierdziła, że ich drogi się rozeszły. Jeszcze niedawno wydawało się, że ich relacji nic nie zagrozi.

Para poznała się na początku 2017 roku i już kilka tygodni później byli po zaręczynach. W październiku na świecie pojawił się ich syn. Marcela Leszczak i Michał Koterski mają za sobą wiele kryzysów, rozstań i powrotów. Wrócili do siebie nawet po tym, jak aktor zaczął układać sobie życie u boku koleżanki po fachu. W styczniu 2024 roku Leszczak i Koterski wzięli cichy ślub w otoczeniu jedynie świadków i syna.

Marcela Leszczak o relacji z byłym partnerem

Kilka tygodni temu modelka oficjalnie potwierdziła rozstanie. Zapewniła przy tym, że z byłym partnerem chcą pozostać w dobrych relacjach. Przykład wzięła ze swoich rodziców, którzy również mają za sobą rozwód, ale nadal się przyjaźnią. Krótko po tym okazało się, że do sądu trafił już pozew rozwodowy. Jak informuje portal Pudelek, złożyła go Marcela Leszczak.

Modelka gościła niedawno w programie "Mówię Wam", gdzie wyznała, że we względu na syna zależy jej na jak najlepszych relacjach z Koterskim, bo "tak teraz będzie wyglądać całe ich życie". Z kolei w rozmowie z Kozaczkiem stwierdziła, że do samego końca walczyła o małżeństwo. Zaprzeczyła też, by jej relacja z Miśkiem była burzliwa. Określiła ją jednak jako "mało stabilną".

Burzliwa nie, raczej była tak mało stabilna. Ona wynikała z takich pewnych czynników, no ale kto nie próbuje? Ja uważam, że trzeba próbować do samego końca, jeżeli są uczucia, jest dziecko i się tworzy rodzinę. Trzeba walczyć - powiedziała Leszczak.

