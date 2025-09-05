Marcela Leszczak i Michał Kotarski: Modelka potwierdziła rozstanie

O tym, że w związku Marceli Leszczak (33 l.) i Michała Koterskiego (45 l.) nie dzieje się najlepiej, mówiło się od kilku tygodni. Jeszcze do niedawna tworzyli jeden z najpopularniejszych związków w polskim show-biznesie. Para poznała się na początku 2017 roku i już kilka tygodni później byli po zaręczynach. W październiku na świecie pojawił się ich syn.

Marcela Leszczak i Michał Koterski mają za sobą wiele kryzysów, rozstań i powrotów. Wrócili do siebie nawet po tym, jak aktor zaczął układać sobie życie u boku koleżanki po fachu. W styczniu 2024 roku Leszczak i Koterski wzięli cichy ślub w otoczeniu jedynie świadków i syna. Od pewnego czasu mówiło się o kolejnym kryzysie w ich małżeństwie.

Oliwy do ognia dolewała sama Marcela, która chociaż oficjalnie nie komentowała tych doniesień, to wrzucała na swoje media społecznościowe wymowne wpisy. W jednym z nich wymieniła 10 pomysłów do zrealizowania będąc samemu:

1. Idź na solo randkę przy kawie i celebruj to 2. Kup sobie kwiaty- te najpiękniejsze 3. Naucz się tańczyć sama dla siebie z YouTube lub w szkole 4. Umów się na piękną sesję zdjęciową 5. Kup sukienkę w której poczujesz się jak milion dolarów 6. Zacznij prowadzić dziennik wdzięczności i doceniać małe rzeczy 7. Zrób detoks społeczny 8. Afirmuj swoją piękną przyszłość 9. Zacznij nowe hobby, coś o czym marzyłaś, ale zawsze odkładałaś 10. BĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIE - napisała Leszczak.

Marcela Leszczak z przystojnym modelem u boku

W czwartkowy wieczór Marcela pojawiła się na wydarzeniu marki L'Oreal Paris, gdzie w rozmowie z portalem Jastrząb Post potwierdziła rozstanie z mężem. Papiery rozwodowe miały już trafić do sądu. Zaznaczyła, że postanowili rozstać się w przyjaźni. Tym samym potwierdziły się doniesienia, według których uczestniczka "Top Model" od pewnego czasu cieszy się życiem singielki.

Wygląda również na to, że Marcela wzięła sobie do serca swoje własne rady. Podczas imprezy miała na sobie prześwitującą, koronkową sukienkę, którą nosiła z ogromną pewnością siebie. Czyżby była to jej wersja słynnej "sukienki zemsty"?

Marcela Leszczak może odhaczyć również punkt czwarty z listy. Kilka dni temu podzieliła się materiałami zza kulis sesji zdjęciowej. 33-latce towarzyszył odziany jedynie w spodnie Max Kruger. Przystojny model na swoim Instagramie zażartował nawet, że "chyba znalazł sobie żonę". Ich wspólna sesja wywołała ogromne poruszenie w komentarzach. Co ciekawe, posty Leszczak aktywnie komentuje również jej były partner.

Sama Marcelina nie ma na razie zamiaru rozglądać się za nową miłością.

Nie skupiam się na płci przeciwnej. Wyparłam to, pierwszy raz w życiu tak mam! To chyba kwestia tego, że dobrze się czuję sama ze sobą. Chodzę wiele lat na terapię i doszłam do tego, że sama ze sobą czuję się dobrze - przyznała w Jastrząb Post.

Z kolei w instagramowej relacji pokazała, jak spędza teraz czas. Przy okazji dzieli się swoimi przemyśleniami o szczęściu.

Tak szczerze, prosto z serca - NIGDY nie byłam szczęśliwsza, niż JESTEM TERAZ. Jeśli wciąż myślisz, że do szczęścia potrzebujesz pieniędzy, wakacji na drugim końcu świata, torebki Chanel i siedzenia w klasie biznes, to powiem Ci i musisz mi wierzyć na słowo: NIE BĘDZIESZ SZCZĘŚLIWSZY - rozmyśla Marcela.

