Burzliwy związek Michała Koterskiego i Marceli Leszczak

Michał Koterski (45 l.) i Marcelina Leszczak (33 l.) tworzą jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Zaręczyli się po niecałym miesiącu od poznania, niedługo po tym ogłosili, że spodziewają się dziecka. Pojawienie się na świecie syna nie zapobiegło kryzysom. Narzeczeni rozchodzili się i schodzili, a modelka wiele wybaczała ukochanemu.

Ostatecznie postanowili dać sobie kolejną szansę i zawalczyli o związek. Na początku ubiegłego roku stanęli na ślubnym kobiercu. Uroczystość odbyła się w tajemnicy. Przyrzekli sobie miłość jedynie w obecności syna oraz światków. Co więcej, ich najbliżsi nie mieli pojęcia, że wrócą z podróży jako mąż i żona. O tym, że zostali małżeństwem, Marcela Leszczak i Michał Koterski poinformowali wszystkich na Instagramie. Pokazali zdjęcie dłoni z obrączkami i dodali krótki wpis: "Stało się!".

Marcela Leszczak i Michał Koterski się rozstali? "Wolna"

Wiele wskazuje na to, że para może nie doczekać drugiej rocznicy ślubu. Od pewnego czasu pojawiają się plotki twierdzące, że ich drogi się rozeszły. Fani zauważyli również, że modelka zmieniła status związku na "wolny". Do tego osoba z otoczenia pary w rozmowie z portalem Kozaczek.pl stwierdziła, że Marcela znowu cieszy się "życiem singielki".

Marcela już cieszy się życiem singielki. Powiedziała mi niedawno, że już nie jest w związku z Miśkiem Koterskim. Stwierdziła, że tak jest dla nich lepiej… Zgodnie dzielą się opieką nad dzieckiem. Już się nie kłócą. Ich relacja była dość burzliwa i toksyczna, więc chcą teraz od siebie odpocząć - przekazał informator Kozaczka.

Podobno teraz teraz dogadują się o wiele lepiej niż podczas związku, gdy cały czas się kłócili.

Dobrze się stało, że zdecydowali się na ten krok. Wcześniej Marcela Leszczak i Misiek Koterski ciągle się kłócili i nie mogli się dogadać w wielu kluczowych sprawach. Teraz jest zupełnie inaczej. Czasami lepiej jest żyć osobno niż razem… W ich przypadku to podziałało - twierdzi tajemniczy informator.

Sami zainteresowani nie mają zamiaru komentować tych doniesień.

