A jednak rozwód! Marcela Leszczak mówi wprost o rozstaniu z Michałem Koterskim!

Aleksandra Kalita
2025-09-05 10:48

Od pewnego czasu krążyły plotki o rozstaniu Marceli Leszczak i Michała Koterskiego. Po kilku wymownych wpisach modelka wyznała, że rzeczywiście doszło do rozstania. Za kilka miesięcy świętowaliby drugą rocznicę ślubu. Zamiast tego szykują się do rozwodu.

Burzliwy związek Marceli Leszczak i Miśka Koterskiego

Michał Koterski (45 l.) i Marcelina Leszczak (33 l.) jeszcze do niedawna tworzyli jeden z najbardziej barwnych związków w polskim show-biznesie. Poznali się na początku 2016 roku i wszystko potoczyło się ekspresowo. Po zaledwie kilku tygodniach byli już zaręczeni, a krótko po tym przekazali, że spodziewają się dziecka.

Zakochani chętnie pojawiali się razem na branżowych imprezach, a w wywiadach zapewniali o swojej wielkiej miłości. W rzeczywistości związek Marceli Leszczak i Michała Koterskiego był niezwykle burzliwy. Para na zmianę rozchodziła się i schodziła. W 2019 roku modelka poinformowała, że zerwała zaręczyny. Mimo to i tak pojawiała się u boku byłego partnera. Aktor przez chwilę spotykał się z młodszą koleżanką po fachu, ale ostatecznie wrócił do byłej narzeczonej.

Na początku ubiegłego roku stanęli na ślubnym kobiercu. Uroczystość odbyła się w tajemnicy. Marcela Leszczak i Michał Koterski przyrzekali sobie miłość jedynie w obecności syna oraz świadków.

Marcelina Leszczak potwierdziła plotki o rozstaniu. Mówi o rozwodzie

Za kilka miesięcy obchodziliby drugą rocznicę ślubu. Jednak zamiast do świętowania swojej miłości, szykują się do rozwodu. Plotki o rozstaniu małżonków krążyły od kilku tygodni. Podkręcała je sama Marcela, która na Instagramie dodawała wymowne komentarze. Niedawno osoba z otoczenia pary przekazała portalowi Kozaczek, że uczestniczka "Top Model" cieszy się "życiem singielki".

W rozmowie z reporterką Jastrząb Post Marcela Leszczak oficjalnie potwierdziła rozstanie z mężem.

Tak, rozstaliśmy się. Rozstania nie są żadnym powodem do świętowania czy szczycenia się, jest to po prostu smutne doświadczenie, które trzeba przeżyć po swojemu. Pozostajemy w dobrych relacjach i stosunkach - przyznała modelka.

Zaznaczyła, że mimo rozstania chcą pozostać w dobrych relacjach. Przykład wzięła ze swoich rodziców, którzy również mają za sobą rozwód, ale nadal się przyjaźnią.

Wystarczą chęci, po prostu. Byłam świadkiem, jak moi rodzice się rozwodzili i też są przyjaciółmi na dzień dzisiejszy. Zawsze byli dla siebie wsparciem, nigdy się nie kłócili i nie było przemocy w domu, ale nie byli dopasowani. Trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć sobie: "dość" - dodała.

W dalszej części rozmowy zapewniła, że obecnie nie szuka nowej miłości. Chce pobyć sama z sobą. Przyznała, że od wielu lat chodzi na terapię i w końcu "sama ze sobą czuje się dobrze". Zapewniła również, że razem z byłym partnerem robią wszystko, by ich rozstanie nie odbiło się na 8-letnim Fryderyku. "Jest otoczony miłością" - mówiła.

Misiek Koterski i Marcela Leszczak rozstali się Tak jest dla nich lepiej
13 zdjęć
Marcela Leszczak opowiedziała o swojej chorobie. Droga do diagnozy była kręta
