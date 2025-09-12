Michał Koterski z wąsem, ale bez żony. Na imprezie rozdawał szerokie uśmiechy

Michał Koterski był jedną z gwiazd, które przybyły na premierę produkcji "Wędrówki z dinozaurami" BBC Earth do warszawskiego Centrum Nauki Kopernik. Impreza miała luźny charakter, a niektóre znane osoby zabrały na nią dzieci, więc nie dziwi strój Koterskiego - obszerna bluza i przykrótkie dżinsy. Na czerwony dywan tym razem można było ubrać się nonszalancko, a nie elegancko, co aktor skrzętnie wykorzystał.

Koterski chętnie pozował do zdjęć i, mimo problemów w życiu osobistym, szeroko się uśmiechał. Na uwagę zasłużyły czarne wąsy Michała, które z dumą prezentował.

Zobacz także: Kolejne rozstanie w polskim show-biznesie. Pozew rozwodowy trafił już do sądu

Michał Koterski rozwodzi się z żoną. Już od dawna nie pokazywali się razem

Koterski rozdawał uśmiechy i wydawał się świetnie bawić na wydarzeniu. Robił sobie selfie, a zamiast z żoną pozował ze sztucznym dinozaurem.

Michał z małżonką u boku ostatnio pojawił się na czerwonym dywanie... niemal rok temu! W październiku 2024 r. Leszczak i Koterski spoglądali na siebie czule podczas premiery spektaklu "Mayday 3 - Bigamistka". Później, jeśli gdziekolwiek bywali, to oddzielnie. Ostatnio Leszczak, ubrana w prześwitującą, koronkową sukienkę zadała szyku na imprezie marki kosmetycznej. Wyglądała jak milion dolarów!

Koterski "odpowiedział" i tydzień później pozował z T-Reksem.

Zobacz także: Misiek Koterski otwiera ośrodek odwykowy. Cennika próżno szukać na stronie kliniki. Jest aż tak drogo?

Kolejne rozstanie

Marcela Leszczak i Michał Koterski mają za sobą mnóstwo kryzysów. Rozstawali się wielokrotnie i wiele razy do siebie wracali. Odnowili swoją relację nawet po tym, jak aktor zaczął układać sobie życie u boku koleżanki po fachu.

W styczniu 2024 roku Leszczak i Koterski wzięli cichy ślub w otoczeniu jedynie świadków i syna. Niestety, teraz znów dopadł ich kryzys. Dokumenty rozwodowe miały już trafić do sądu!

Modelka wyznała, że świetnie czuje się jako singielka, a z mężem ma zamiar się przyjaźnić.

Zobacz także: Sukienka zemsty i umięśniony przystojniak u boku. Tak Marcela Leszczak cieszy się życiem singielki

Zobacz więcej zdjęć. Marcela Leszczak cieszy się życiem singielki. Zmysłowa sesja i przystojny model

Taką metamorfozę przeszła Marcelina Leszczak! Zobaczcie jak zmieniła się żona Miśka Koterskiego! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.