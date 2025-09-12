"Wędrówki z dinozaurami": Tłum gwiazd z dziećmi na premierze

Czwartkowa premiera serialu BBC o dinozaurach przyciągnęła tłum gwiazd do warszawskiego Centrum Nauki Kopernik. Wiele z nich przybyło z dziećmi, które były zachwycone wielkim T-Rexem na ściance. Z pociechami pozowali między innymi aktorka Joanna Moro, dziennikarka Milena Rostkowska-Galant czy wokalistka Marika. Na zdjęcia bez dzieci zdecydowały się Katarzyna Zielińska, Katarzyna Burzyńska i Aneta Zając. Co prawda dzieciaki były obecne na pokazie i warsztatach, ale te gwiazdy nie zdecydowały się pokazywać ich wizerunku na ściance.

Zobacz również: Gwiazda BBC, Kasia Madera: "wszyscy na wyspach pytają czy znam Steczkowską!"

Joanna Moro i Kasia Burzyńska w bluzach na ściance

Ponieważ premiera miała charakter bardziej rodzinnego pikniku niż czerwonego dywanu - nie obowiązywał dress code, co sprawiło, że gwiazdy czuły się nieco zagubione. Zaprezentowały więc na ściance cały wachlarz przeróżnych stylizacji - od niemal niechlujnych bo wieczorowe.

Na kreacje "luźne" postawiły między innymi Joanna Moro i Kasia Burzyńska. obie postawiły na bluzy z kapturem i jeansy, by wygodnie im było biegać za dzieciakami. Bluzę i krótkie spodnie jeansowe założył też misiek Koterski, który prezentował do tego nowy wąs i opaleniznę.

Z kolei wieczorowe stroje przyodziały Kasia Zielińska i Marika Kosakowska. Ta pierwsza postawiła na elegancki, granatowy garnitur w prążki i białą, błyszczącą bluzkę koszulową. Do tego dobrała elegancki naszyjnik z pereł i białe szpilki.

Zobacz również: Kasia Zielińska stroi się w LUMPEKSIE. Zatrudniła nawet stylistę. Zobaczcie, co sobie wybrała. Zdjęcia paparazzi

Marika z kolei ubrała się w czerwoną, wieczorową suknię do ziemi. Również Piotr Zelt wybrał elegancję - założył niebieski garnitur, ale bez krawata.

Złoty środek znalazła chyba Aneta Zając, która założyła jeansy, biały top i skórzaną, brązową kurtkę - modowy hit sezonu. Do tego czarne buty z czubkiem w szpic i mamy stylizację uniwersalną - ani za elegancką, ani zbyt sportową.

Zobacz również: Aneta Zając znika w oczach! Odsłoniła zgrabne nogi w obcisłej małej czarnej!

Galerię gwiazd z premiery serialu "Wędrówki z dinozaurami" znajdziecie w galerii pod tekstem

Katarzyna Madera o BBC News Polska i walce z fake news Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.