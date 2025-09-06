Kolejne rozstanie w polskim show-biznesie. Pozew rozwodowy trafił już do sądu

Kryzys w związku Marceli Leszczak i Michała Koterskiego

Od kilku tygodni w sieci krążyły plotki o domniemanym rozstaniu Marceli Leszczak (33 l.) i Michała Koterskiego (45 l.). Fani pary zaczęli coś podejrzewać po serii instagramowych publikacji gwiazdy "Top Model". Nie brakowało w nich motywujących cytatów czy słów o życiu w pojedynkę. W jednym z wpisów wymieniła nawet 10 pomysłów do zrealizowania będąc samemu. Kilka z nich już spełniła.

Internauci zauważyli również, że modelka zmieniła status związku na "wolny". O tym, że Marcela Leszczak cieszy się życiem singielki mówiła niedawno osoba z otoczenia pary.

Dobrze się stało, że zdecydowali się na ten krok. Wcześniej Marcela Leszczak i Misiek Koterski ciągle się kłócili i nie mogli się dogadać w wielu kluczowych sprawach. Teraz jest zupełnie inaczej. Czasami lepiej jest żyć osobno niż razem… W ich przypadku to podziałało - twierdził w rozmowie z "Kozaczkiem" tajemniczy informator.

Marcela Leszczak i Michał Koterski: Pozew rozwodowy trafił do sądu

W czwartkowy wieczór Marcela pojawiła się na wydarzeniu marki L'Oreal Paris, gdzie w rozmowie z portalem Jastrząb Post potwierdziła rozstanie z Michałem Koterskim. Zaznaczyła przy tym, że rozeszli się w zgodzie i chcą pozostać ze sobą w przyjacielskich relacjach. Zależy im na tym, by ich syn, Franciszek, miał jak najlepszą opiekę.

Wiele wskazuje na to, że nie są to puste słowa. Pod koniec lipca para spędzała razem wakacje nad polskim morzem. Misiek Koterski regularnie komentuje też instagramowe wpisy byłej już partnerki.

Koterscy mają już za sobą kilka kryzysów. Czy i tym razem uda się je przezwyciężyć? Nie wygląda na to. Marcela Leszczak w rozmowie z portalem Pomponik stwierdziła bowiem, że pozew rozwodowy trafił już do sądu, a ich rozstanie tym razem jest ostateczne.

Rozstali się, bo mieli inne spojrzenie na różne sytuacje. Pozostają w dobrych relacjach, jednak nie zamierzają ponownie wrócić do siebie - informuje Pomponik.

