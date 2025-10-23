Dawid Narożny: Dwie żony i dwa zespoły o tej samej nazwie

Dawid Narożny (36 l.) w 2010 roku założył razem z pierwszą żoną, Magdaleną Narożną (36 l.), zespół Technology, który dwa lata później zyskał nazwę Piękni i Młodzi. Rok później opublikowali teledysk do piosenki "Niewiara", który szybko stal się hitem. Obecnie ma ponad 89 milionów odtworzeń na Youtube. Stali się jednymi z najpopularniejszych wykonawców muzyki rozrywkowej.

W 2019 roku Narożni poinformowali o rozwodzie, ale zapewnili, że nie wpłynie to na działalność zespołu. Jednak zaledwie kilka miesięcy później w atmosferze skandalu z zespołu wykluczono Dawida Narożnego. Założyciel Pięknych i Młodych skupił się na rozwoju własnej działalności. Trzy lata po rozstaniu założył własną grupę o nazwie... Piękni i Młodzi! Projekt tworzy obecnie razem z drugą żoną, Joanną Narożną.

Joanna Narożna zachwyca piękną sylwetką na egzotycznych wakacjach

Para pobrała się w 2021 roku, a panna młoda zadawała szyku w czarnej sukni ślubnej. Niecały rok wcześniej na świat przyszedł ich syn, Marcel. Małżonkowie są bardzo aktywni w sieci, gdzie pokazują fragmenty z życia zawodowego oraz bardziej prywatne kadry. Na ich Instagramach nie brakuje relacji z wakacji.

Kilka dni temu uciekli przed jesiennym chłodem i razem z synkiem oraz znajomymi udali się do Tajlandii. Joanna Narożna na bieżąco relacjonuje wyjazd. Gwiazda Pięknych i Młodych publikuje m.in. filmiki, na których doradza, co zobaczyć lub spróbować w danym miejscu. Wrzuca również zdjęcia z wypoczynku na plaży. Joanna korzysta z ciepłej pogody i zrzuca niepotrzebne warstwy ubrań. Prezentuje przy tym swoją imponującą sylwetkę! Pod wrażeniem są nie tylko fani, ale przede wszystkim jej ukochany, który dosłownie nie może oderwać od niej rąk!

