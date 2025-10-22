Dominika Tajner rozstała się z narzeczonym

Dominika Tajner (46 l.) trafiła na radary mediów za sprawą związku z Michałem Wiśniewskim (53 l.). Po raz pierwszy spotkali się przypadkiem podczas świątecznego występu muzyka. Zaiskrzyło między nimi dopiero podczas kolejnego spotkania. Pobrali się w 2012 roku i wydawało się, że czerwonowłosy gwiazdor w końcu się ustatkował. Tajner pomogła ukochanemu wyjść na prostą, pracowała również jako managerka Ich Troje.

Jednak i ta miłość nie przetrwała. W marcu 2019 roku Dominika Tajner opublikowała oświadczenie, w którym stwierdziła, że Michał Wiśniewski podjął decyzję o rozwodzie. Córka Apoloniusza Tajnera (71 l.) była wtedy w trakcie treningów do "Tańca z Gwiazdami". Decyzja męża miała być dla niej szokiem. Kilka miesięcy później byli już oficjalnie po rozwodzie. Muzyk był już wtedy w związku ze swoją przyszłą żoną, Polą (40 l.). Zakochani pobrali się w marcu 2020 roku.

Dominika Tajner po rozstaniu z gwiazdorem nie od razu weszła w kolejną relację. Chociaż randkowała, to nie udało jej się zbudować trwałej relacji. Aż do czasu, gdy za sprawą wspólnego znajomego poznała Mariusza Wacha (45 l.).

Nie znam osobiście nikogo, kto mógłby coś złego o nim powiedzieć. Z jednej strony jest wielka siła i wielki kawał chłopa, a z drugiej gołębie serce. Potrafi mnie zaskoczyć, potrafi być romantyczny, zwraca uwagę na takie drobiazgi w życiu prywatnym jak przywiezienie zawsze jakiegoś prezentu. To jest oczywiście takie symboliczne, ale bardzo fajne i miłe. Wzajemnie bardzo mocno dbamy o nasz związek i chcemy być ze sobą już do końca - mówiła Dominika Tajner w rozmowie z "Super Expressem" w 2022 roku.

Zobacz również: Chudsza o 40 kg Dominika Tajner reaguje na zarzuty. Zdradziła kulisy imponującej metamorfozy

Dominika Tajner gorzko o rozstaniu. "Nie wierzę w miłość"

Polski pięściarz oświadczył się ukochanej po kilku miesiącach znajomości. Zakochani spędzali ze sobą niemal każdą chwilę. Dominika była również managerką sportowca. Narzeczeni planowali ślub, ale na przeszkodzie stawały im zawodowe obowiązki Wacha. Teraz już wiadomo, że nie dotrą przed ołtarz.

W środowy poranek Dominika Tajner gościła w "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedziała m.in. o swojej spektakularnej metamorfozie oraz sportowej pasji. Przy okazji zdradziła, że od kilku tygodni jest singielką. Chociaż stwierdziła gorzko, że obecnie nie wierzy w miłość, to nadal nie traci nadziei na odnalezienie "tego jedynego".

Jestem dwa miesiące po rozstaniu z byłym partnerem. Trochę taka jestem zawiedziona, mam pierwszy raz w życiu taki moment, że może nie wierzę w miłość. Chciałabym się pożegnać z tym uczuciem, mam nadzieję, że to przejdzie, ale potrzebuję czasu i będę singielką z wyboru. Może gdzieś tam jest jakiś książę na drugim końcu świata - powiedziała Tajner.

Zobacz również: Tuż przed ślubem Maciej Kurzajewski "spotkał się" w sądzie z byłą żoną. Anna Mucha musiała zeznawać!

Sonda Która żona najlepiej pasuje do Michała Wiśniewskiego? Magda Famme Mandaryna Ania Świątczak Dominika Tajner Pola Wiśniewska Żadna