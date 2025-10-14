Jeszcze kilka lat temu Dominika Tajner była głównie postrzegana w kontekście małżeństwa z liderem Ich Troje. Dziś tworzy własną markę medialną, regularnie pokazując się w social mediach i inspirując obserwatorów do dbania o zdrowie i aktywność fizyczną. Jej spektakularna przemiana, obejmująca utratę 40 kilogramów, przyciąga uwagę internautów. Celebrytka podkreśla, że kluczem do sukcesu jest systematyczność, konsekwencja i zdrowe podejście do diety oraz treningu.

Zobacz też: Znamy kolejne uczestniczki "Królowej przetrwania". Wśród nich znana aktorka i... żona detektywa

Dominika Tajner zaskoczyła spektakularną metamorfozą

Dominika regularnie dzieli się z internautami wskazówkami na temat zdrowego stylu życia. Zwraca uwagę, że w procesie odchudzania nie ma miejsca na wymówki ani poczucie winy po drobnych potknięciach.

Najważniejsza jest konsekwencja, nie szukać wymówek i nie okłamywać siebie, a co nie mniej ważne, nie wolno karać się w razie wpadki (bo za dużo zjadłam albo nie trenowałam). Wpadki się zdarzają - zapominamy o nich następnego dnia i lecimy dalej! - pisała w sieci jakiś czas temu.

Mimo licznych pochwał, pojawiły się też komentarze sugerujące, że utrata wagi mogła być efektem stosowania popularnego leku na cukrzycę. Dominika nie przejmuje się takimi opiniami i konsekwentnie prezentuje kolejne zdjęcia, pokazując, że efekty osiągnęła ciężką pracą i samodyscypliną.

Ostatnio celebrytka opublikowała zdjęcie w czarnej, długiej sukni, która idealnie podkreśliła jej szczupłą sylwetkę. Dopełnieniem stylizacji były delikatne loki, nadające całości elegancji i przypominające wygląd gwiazdy prosto z Hollywood. Fotografia szybko zdobyła setki komentarzy pełnych zachwytu i gratulacji dla Dominiki.

Zobacz też: Nowa uczestniczka „Królowej przetrwania 3”? Była żona Michała Wiśniewskiego zdradza trop na Instagramie

Zobacz naszą galerię: Dominika Tajner zachwyca nową sylwetką! Schudła aż 40 kilogramów

Sonda Czy lubisz Dominikę Tajner? Tak, jest świetna! Nie. Nie mam zdania.