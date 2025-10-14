Dominika Tajner zachwyca nową sylwetką! Schudła aż 40 kilogramów

Dominika Tajner, była żona Michała Wiśniewskiego, zachwyca fanów swoją przemianą. Gwiazda zrzuciła aż 40 kilogramów i coraz chętniej pokazuje efekty swojej ciężkiej pracy w mediach społecznościowych. Ostatnio po raz kolejny przyciągnęła uwagę internautów efektowną stylizacją, w której podkreśliła nową sylwetkę i pełen blasku wizerunek.

Jeszcze kilka lat temu Dominika Tajner była głównie postrzegana w kontekście małżeństwa z liderem Ich Troje. Dziś tworzy własną markę medialną, regularnie pokazując się w social mediach i inspirując obserwatorów do dbania o zdrowie i aktywność fizyczną. Jej spektakularna przemiana, obejmująca utratę 40 kilogramów, przyciąga uwagę internautów. Celebrytka podkreśla, że kluczem do sukcesu jest systematyczność, konsekwencja i zdrowe podejście do diety oraz treningu.

Dominika Tajner zaskoczyła spektakularną metamorfozą

Dominika regularnie dzieli się z internautami wskazówkami na temat zdrowego stylu życia. Zwraca uwagę, że w procesie odchudzania nie ma miejsca na wymówki ani poczucie winy po drobnych potknięciach.

Najważniejsza jest konsekwencja, nie szukać wymówek i nie okłamywać siebie, a co nie mniej ważne, nie wolno karać się w razie wpadki (bo za dużo zjadłam albo nie trenowałam). Wpadki się zdarzają - zapominamy o nich następnego dnia i lecimy dalej! - pisała w sieci jakiś czas temu.

Mimo licznych pochwał, pojawiły się też komentarze sugerujące, że utrata wagi mogła być efektem stosowania popularnego leku na cukrzycę. Dominika nie przejmuje się takimi opiniami i konsekwentnie prezentuje kolejne zdjęcia, pokazując, że efekty osiągnęła ciężką pracą i samodyscypliną.

Ostatnio celebrytka opublikowała zdjęcie w czarnej, długiej sukni, która idealnie podkreśliła jej szczupłą sylwetkę. Dopełnieniem stylizacji były delikatne loki, nadające całości elegancji i przypominające wygląd gwiazdy prosto z Hollywood. Fotografia szybko zdobyła setki komentarzy pełnych zachwytu i gratulacji dla Dominiki.

Dominika Tajner gratuluje Wiśniewskiemu
15 zdjęć
