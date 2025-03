Narożny pokazuje głowę z przeszczepionymi włosami, a jego żona biust. Wszystko mają z Turcji!

Taka to pożyje!

Nowe włosy Narożnego

Dawid Narożny postanowił zawalczyć z naturą i odzyskać bujną czuprynę. Nie od dziś wiadomo, że przeszczepy włosów w Turcji to prawdziwy hit – z tej metody skorzystało już wielu celebrytów i influencerów. Paweł nie ukrywał, że chciał poprawić swój wygląd. Kilka dni temu pochwalił się fotkami z wakacji, na których widać już pewne efekty zabiegu.

Hmm a po operacji czemu włosy (głowa) nie zasłonięte ? Nie będzie to miało wpływu na efekt ?

– napisała zaniepokojona fanka.

Jak do zdjęcia zdejmę czapkę to mi chyba nie spali włosków

- odpowiedział rzeczowo muzyk.

Cieniutko ten przeszczep chyba wyszedl

- skomentował ktoś inny i chyba uderzył w czułą strunę, bo tu już Dawid mocniej odbił piłeczkę:

Ty jesteś cieniutki synku

Żona Narożnego też nie próżnowała!

Ale to nie koniec zmian! Żona Dawida, Justyna, również postanowiła skorzystać z dobrodziejstw tureckiej chirurgii estetycznej i spełniła swoje marzenie o „idealnym biuście”. Efekty? Z dumą prezentuje je w mediach społecznościowych, a fani nie mogą oderwać wzroku. „Turcja robi cuda!” – skomentowała jedna z obserwatorek. No u niej nie trzeba wypatrywać efektów, same się rzucają w oczy.

Turcja – nowa mekka polskich celebrytów?

Narożni to tylko kolejna para, która postanowiła poprawić coś w swoim wyglądzie w tureckich klinikach. Wcześniej na podobne kroki zdecydował się m.in. Krzysztof Rutkowski (włosy), a także inne gwiazdy, które głośno chwalą tamtejszych specjalistów. Nawet rolnik Waldemar zachęcony odwagą narożnego planował polecieć do Turcji po nową grzywkę. Czy teraz zamiast „wakacji życia” Polacy będą przywozić z Turcji „nowe życie”? Na to wygląda!

