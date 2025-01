Rolnik Waldemar z bujną grzywą jeszcze przystojniejszy!? Pozazdrościł Dawidowi Narożnemy zabiegu w Turcji

Waldemar z "Rolnik szuka żony" pozazdrościł Dawidowi Narożnemu?

Okazuje się, że choć Waldemar Gilas dobrze przemyślał swoje palny, to jednak w kwestii urody wolał zachować wyjątkową ostrożność. Podjął decyzję, że przeszczepowi włosów podda się w Turcji, jednak by zwiększyć szanse na spektakularne efekty, postanowił poczekać na te, jakie uzyska Dawid Narożny. Gwiazdor disco-polo oraz były i... obecny członek zespołu Piękni i Młodzi przeszedł pod koniec roku podobny zabieg. Na bujną czuprynę musi więc chwilę poczekać. Kibicuje mu Waldemar, który chce przekonać się, jaką fryzurę uzyska Narożny.

Tak, planuję wkrótce. Słyszałem, że w Turcji robią to najlepiej. Zobaczę, jaki będzie efekt u Dawida Narożnego i wtedy już będę zdecydowany na maksa

- poinformował podczas zorganizowanej przez siebie sesji Q&A.

Tyle kosztuje bujna grzywa! Waldek nie szczędzi na urodzie?

Turcja stała się w ostatnich latach prawdziwą mekką dla osób pragnących zagęścić swoje włosy. Kliniki oferują tam przystępne ceny i wysoką jakość usług, a wielu celebrytów otwarcie przyznaje, że to dzięki nim odzyskało młodzieńczy wygląd. Czyżby Waldemar miał dołączyć do tego grona? Dawid Narożny przeszedł zabieg przeszczepienia włosów w klinice w Stambule. Jak poinformował w social mediach przeszczepiono mu 2550 graftów. Koszt takiego zabiegu zamyka się w przedziale od 17 do 35 tys. zł w zależności od wybranego pakietu.

Na razie Waldemar trzyma rękę na pulsie i bacznie obserwuje, jak włosy Dawida się przyjmują. Wygląda jednak na to, że rolnik jest gotowy zainwestować w swoją urodę, a przy okazji – w serca widzów. Waldemar od początku programu cieszył się uwagą widzów, zwłaszcza pań i przez wielu jest uznawany za jednego z najprzystojniejszych uczestników ostatnich edycji "Rolnik szuka żony". A teraz zapowiada się, że jego popularność może jeszcze wzrosnąć! Czy Waldemar stanie się jeszcze większym amantem po tureckiej rewolucji fryzjerskiej? Ciekawe, co na to Dorota!