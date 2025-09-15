- Justyna Steczkowska wcieliła się w syrenę w niezwykłej podwodnej sesji zdjęciowej.
- Artystka zażartowała, że od 300 lat strzeże tajemnicy urody, a wygląda wciąż jak trzydziestolatka.
- Fani oszaleli na punkcie bajkowych zdjęć, zasypując gwiazdę komplementami i porównaniami do mitycznych postaci.
Bajkowa sesja pod wodą
Na zdjęciach i nagraniach widać Justynę w pełnym syrenim kostiumie – z ogonem w niebiesko-złotych barwach, koralikami, perłami i złotymi dodatkami. Artystka pływa w wodzie z gracją, unosząc się niczym bohaterka morskiej legendy. Efekt jest hipnotyzujący – nagranie łączy w sobie artystyczny koncept i baśniowy klimat. Fani nie mogli oderwać wzroku, a w komentarzach zaroiło się od porównań do mitycznych postaci, zachwytów i serduszek.
Justyna Steczkowska „wciąż wygląda na trzydzieści”?
Choć Justyna Steczkowska nie kryje, że jej kariera trwa od dekad, wciąż zachwyca sylwetką i energią sceniczną, której pozazdrościć mogłaby niejedna młodsza koleżanka. Żartobliwe nawiązanie do „trzystu lat” i urody trzydziestolatki stało się idealnym pretekstem do żartów i komplementów pod jej adresem. „Cóż to za boska syrena”, „Urzekłaś nas swoim urokiem” – to tylko niektóre z opinii, jakie pojawiły się pod postem gwiazdy.
Justyna Steczkowska nie boi się eksperymentów – zarówno w muzyce, jak i w wizerunku. Podwodna sesja w stroju syreny to świetna zabawa konwencją i wizerunkiem, która jednocześnie konsekwentnie podsyca zainteresowanie fanów. Nie brakuje opinii, że Steczkowska to jedna z najbardziej charyzmatycznych i odważnych gwiazd polskiej sceny, która potrafi połączyć talent wokalny z niesamowitą kreacją artystyczną.
Tajemnica urody czy czysta magia?
Czy Justyna naprawdę zdradziła sekret swojej urody? Raczej nie – ale jak na syrenę przystało, lubi otaczać się aurą tajemnicy. Dzięki niezwykłej sesji przypomniała jednak wszystkim, że jej wdzięk i czar są ponadczasowe. I choć o magicznych eliksirach można tylko żartować, to trzeba przyznać, że diwa wygląda świetnie, również jako syrenka.
