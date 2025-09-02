22. edycja show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wraca na antenę Polsatu już 5 września. Premierowy odcinek nowego sezonu widzowie zobaczą o godzinie 19:55. W programie wystąpią

Andrzej Nejman

Julia Żugaj

Krystian Ochman

Natalia Muianga

Modest Ruciński

Edyta Herbuś

Marta Bijan

Kamil Studnicki

Wszyscy pojawili się na spotkaniu z gwiazdami programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Nie zabrakło też prowadzących oraz jurorów. W roli gospodarzy widzowie ponownie zobaczą Agnieszkę Hyży i Macieja Rocka, a w jury zasiądą Małgorzata Walewska, Stefano Terrazzino, Justyna Steczkowska oraz Piotr Gąsowski.

Gwiazdy "TTBZ" na czerwonym dywanie

Impreza programu Polsatu nie mogła odbyć się bez czerwonego dywanu! Na nim szyku zadała Agnieszka Hyży, która przyciągała wzrok kusymi szortami. Reszta pań postawiła głównie na czarne stylizacje.

Julia Żugaj, tak uwielbiana przez nastolatki, postawiła na skromne wdzianko w klasycznej czerni. Kombinezon urozmaiciła ciekawym paskiem. Natalia Muianga pokazała się w czarnej mini, która odsłoniła jej zgrabne nogi. Ale nie tylko! Sukienka była wycięta i nonszalancko uwalniała jedno ramię.

Marta Bijan też zdecydowała się na czerń, choć w zupełnie innym stylu. Było ostrzej, a szorty i ciężkie obuwie przełamała gorsetem i koronkami. Na koronki postawiła też Justyna Steczkowska, która zdeklasowała resztę gwiazd! Nawet Edyta Herbuś w sukience w groszki nie dała rady 53-latce.

Justyna Steczkowska jak królowa. Czerwień i koronki

Gdziekolwiek Steczkowska się pojawi, tam wygląda bosko. Zawsze i wszędzie! Podczas imprezy "TTBZ" pokazała się w czerwonej długiej sukience z wyrazistym dekoltem i koronkowym wykończeniem na biodrach. Krój syreny podkreślił jej kobiece kształty, a białe wstawki optycznie zwęziły talię. Z kreacją pięknie kontrastowały czarne loki.

Jak wam się podoba?

W niemal identycznej, ale czarnej sukni Steczkowska pokazała się w kwietniu na spotkaniu przed Eurowizją. Z kolei w fioletowej ze srebrzystymi frędzlami w talii śpiewała na muzycznym wydarzeniu Polsatu "Wrocław Przyszłości" w czerwcu. Natomiast pod koniec sierpnia w białej kreacji ze złotem w pasie i peleryną pojawiła się na koncercie TVP "Nasza Solidarność".

