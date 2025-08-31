Agnieszka Kaczorowska w mocno powycinanej sukience żartowała o romansie. Ale komentarze!

Agnieszka Kaczorowska szykuje się, by podbić parkiet w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami" i godzinami przygotowuje Marcina Rogacewicza do pierwszego występu. Ale to nie wszystko! Choć jest zapracowana, znalazła czas, by poprowadzić galę kabaretową zorganizowaną przez Polsat. Kiedy wyszła na scenę (towarzyszył jej Marcin Szczurkiewicz z Kabaretu Skeczów Męczących), nie dało się od niej oderwać oczu!

Wyglądała obłędnie w ciemnej, asymetrycznej sukience, która była mocno powycinana. Kreacja odkrywała sporo ciała, a jednocześnie sprawiała wrażenie dość skromnej - sięgała przecież aż do ziemi. Ale niech to was nie oszuka! Wycięcia zrobiły swoje.

Agnieszka Kaczorowska jako gospodyni gali kabaretowej. Spisała się?

33-letnia aktorka dobrze znana widzom "Klanu" już wielokrotnie prowadziła różne wydarzenia. Konferansjerka w czasie gali kabaretowej to dla niej nie pierwszyzna.

Kaczorowska przez cały dzień przygotowywała się do wieczornego wyjścia. Mowa również o "charakteryzacji" - ekipa zadbała o jej makijaż, dopięcie sztucznych włosów (czego Agnieszka nie ukrywała w filmikach publikowanych na InstaStory), elegancką stylizację z mocno powycinaną sukienką w roli głównej, wyrazistą biżuterię.

Kiedy "zrobiona" Kaczorowska pojawiła się na scenie, wyglądała perfekcyjnie. Później, przebrana w niepasujące do siebie elementy garderoby, zadebiutowała też w skeczu. Jednak żartować zaczęła jeszcze, gdy prowadziła galę.

Agnieszka to jedno z najgorętszych nazwisk w show-biznesie, dlatego na początek chciałbym zdementować plotki o naszym romansie - rozpoczął kabareciarz działający w roli gospodarza.

Kaczorowska odpowiedziała:

Ale nie ma żadnych plotek. Przecież my się poznaliśmy na próbie.

Kabareciarz ciągnął:

Co ty opowiadasz, Agnieszka? Ludzie patrzą. My się znamy pół życia, no. Już nawet w "Klanie" graliśmy razem. (...) Byłem najlepszym kolegą Ryśka.

Gwiazda nie pozostawała mu dłużna i kontynuowała żarty, a publiczność reagowała śmiechem.

Internauci komentują

Gdziekolwiek Kaczorowska się pojawi, tam budzi sporo emocji. Po jej występie w czasie gali kabaretowej, posypały się komentarze. Mowa oczywiście o występie jako gospodyni, a nie w roli artystki kabaretowej (choć to też się odbyło!).

"Kaczorowska jest tak sztuczna, że manekin by się bardziej sprawdził" - napisał na facebookowym koncie Polsatu niezadowolony widz.

Inni mieli lepsze zdanie o pracy Agnieszki:

"Piękna jest ta Agnieszka, piękna kobieta", "Piękna, mądra, kobieta, a zawiść Polaków wszędzie włazi, wstyd", "Byliście wszyscy super! Już dawno tak się nie ubawiłam", "Dziewczyna wie, jak się pieniądze zarabia", "Pani Agnieszko, było super. Pięknie pani jako prowadząca wypadła. Niech inne osoby biorą przykład i się uczą", "Agnieszka brawo. Było super".

