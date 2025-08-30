Zrobili TO dla Joanny Kołaczkowskiej. Poruszające sceny na Świętokrzyskiej Gali Kabaretowej

Festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji 2025 w Polsacie odbył się w 2025 roku 30 sierpnia w Kielcach. Scena w amfiteatrze w Kadzielni należała do największych gwiazd kabaretu, jak: Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Nowaki, Kabaret Młodych Panów, Kabaret K2 oraz Kabaret Trzecia Strona Medalu.

Hołd dla Joanny Kołaczkowskiej

Magiczny, pełen śmiechu wieczór prowadzili członkowie Kabaretu Skeczów Męczących oraz debiutująca w tej roli, gwiazda "Klanu" i tancerka, Agnieszka Kaczorowska. W drugiej części wieczoru właśnie ta ekipa przerwała żarty i poprosiła publiczność o hołd dla Asi Kołaczkowskiej. Wyjątkowo prowadzący poprosili wszystkich o wyjęcie telefonów komórkowych.

Chcielibyśmy poprosić państwa o symboliczne światełko do nieba. Od Kadzielni dla Joanny Kołaczkowskiej.

To, co zdarzyło się w tej chwili przejdzie do historii kabaretowych koncertów. Dosłownie cała publiczność wstała i w ciszy zapłonęły dziesiątki światełek dla Joasi Kołaczkowskiej.

Poruszający sceny w Polsacie

Prowadzący poprosili także publiczność o coś, co - jak powiedzieli - Joanna Kołaczkowska "kochała najbardziej".

Prosimy państwa jeszcze o to, co Asia kochała najbardziej: o wielkie owacje.

I tak cały amfiteatr w Kadzielni wypełniły gromkie brawa. Joanna Kołaczkowska przeszła do historii polskiego kabaretu, reakcja publiczności na prośby prowadzących pokazała, jak bardzo artystka była kochana.

i Autor: AKPA