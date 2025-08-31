Szok! Agnieszka Kaczorowska bez zęba na przedzie. Tak pokazała się na gali Polsatu

Agnieszka Kaczorowska dawno temu zasłynęła swoim uwielbienie dla piękna i słowami o "modzie na brzydotę". Jednak podczas Świętokrzyskiej Gali Kabaretowej postanowiła pokazać, że to już przeszłość. I zaprezentowała się bez zęba na przedzie, w kolorowym, mocno kiczowatym wdzianku. W takim wydaniu mogła zaskoczyć swoich fanów, ale, to trzeba podkreślić, gdy nie popisywała się umiejętnościami kabaretowymi, wyglądała, jak zawsze, perfekcyjnie. Zobaczcie sami!

Agnieszka Kaczorowska nie jest gwiazdą, która publicznie pokazuje się w wydaniu gorszym niż perfekcyjne. Ale tym razem dała się ponieść. Pojawiła się na Festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji i poprowadziła Świętokrzyską Galę Kabaretową. Początkowo na scenie prezentowała się dokładnie tak jak zawsze - niczym z magazynu o modzie, a więc stylowo i szykownie.

Jednak w pewnym momencie całkowicie zaskoczyła widzów zmianą wizerunku. Kaczorowska zaszalała, pozbyła się wstydu i zapomniała o swojej krytyce "mody na brzydotę" sprzed kilku lat. Publiczności w Kielcach i widzom przed telewizorami pokazała się w skeczu kabaretowym w wydaniu zupełnie oderwanym od jej prywatnego.

Kaczorowska bez zęba na przedzie i w kiczowatym wdzianku

33-letnia Kaczorowska znana z "Klanu", a ostatnio także z "Tańca z Gwiazdami" zawsze i wszędzie dba o wizerunek. Nawet gdy jej małżeństwo się sypało, ona pokazywała je w sieci tak, by nie było mowy o kryzysie. W końcu prawda wyszła na jaw, a Kaczorowska i jej mąż Maciej Pela szykują się do rozwodu, jednak rozbieżność między słodkimi ujęciami w sieci a rzeczywistością zszokowała jej fanów.

Teraz Kaczorowska postanowiła zerwać z idealnym wizerunkiem, który stara się utrzymać i prywatnie, i jako gwiazda. Na gali kabaretowej zaprezentowała się w zabawnym skeczu - ubrana w zestaw niepasujących do siebie elementów garderoby i z zębem zamalowanym na czarno, by wydawało się, że go nie ma.

Tego zęba Agnieszce będą czyścić alkoholem - żartował prowadzący imprezę.

Jako prowadząca - elegancka i szykowna jak zawsze

Kaczorowska zadebiutowała w skeczu kabaretowym, ale również poprowadziła imprezę. Jako konferansjerka wyglądała, oczywiście, perfekcyjnie. Miała na sobie czekoladową, asymetryczną kreację, która podkreślała atuty jej szczupłej sylwetki. Pokazała się też w drugiej kreacji - jaśniejszej, ale w podobnym stylu.

Jaką Kaczorowską wolicie - perfekcyjną czy wyluzowaną i w kabaretowym wydaniu?

Kaczorowska i Rogacewicz nie mogli utrzymać rąk przy sobie. Tak zachowywali się na ramówce Polsatu
