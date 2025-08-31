Szok! Agnieszka Kaczorowska bez zęba na przedzie. Tak pokazała się na gali Polsatu

Agnieszka Kaczorowska nie jest gwiazdą, która publicznie pokazuje się w wydaniu gorszym niż perfekcyjne. Ale tym razem dała się ponieść. Pojawiła się na Festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji i poprowadziła Świętokrzyską Galę Kabaretową. Początkowo na scenie prezentowała się dokładnie tak jak zawsze - niczym z magazynu o modzie, a więc stylowo i szykownie.

Jednak w pewnym momencie całkowicie zaskoczyła widzów zmianą wizerunku. Kaczorowska zaszalała, pozbyła się wstydu i zapomniała o swojej krytyce "mody na brzydotę" sprzed kilku lat. Publiczności w Kielcach i widzom przed telewizorami pokazała się w skeczu kabaretowym w wydaniu zupełnie oderwanym od jej prywatnego.

Kaczorowska bez zęba na przedzie i w kiczowatym wdzianku

33-letnia Kaczorowska znana z "Klanu", a ostatnio także z "Tańca z Gwiazdami" zawsze i wszędzie dba o wizerunek. Nawet gdy jej małżeństwo się sypało, ona pokazywała je w sieci tak, by nie było mowy o kryzysie. W końcu prawda wyszła na jaw, a Kaczorowska i jej mąż Maciej Pela szykują się do rozwodu, jednak rozbieżność między słodkimi ujęciami w sieci a rzeczywistością zszokowała jej fanów.

Teraz Kaczorowska postanowiła zerwać z idealnym wizerunkiem, który stara się utrzymać i prywatnie, i jako gwiazda. Na gali kabaretowej zaprezentowała się w zabawnym skeczu - ubrana w zestaw niepasujących do siebie elementów garderoby i z zębem zamalowanym na czarno, by wydawało się, że go nie ma.

Tego zęba Agnieszce będą czyścić alkoholem - żartował prowadzący imprezę.

Jako prowadząca - elegancka i szykowna jak zawsze

Kaczorowska zadebiutowała w skeczu kabaretowym, ale również poprowadziła imprezę. Jako konferansjerka wyglądała, oczywiście, perfekcyjnie. Miała na sobie czekoladową, asymetryczną kreację, która podkreślała atuty jej szczupłej sylwetki. Pokazała się też w drugiej kreacji - jaśniejszej, ale w podobnym stylu.

Jaką Kaczorowską wolicie - perfekcyjną czy wyluzowaną i w kabaretowym wydaniu?

Kaczorowska i Rogacewicz nie mogli utrzymać rąk przy sobie. Tak zachowywali się na ramówce Polsatu