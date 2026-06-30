Klaudia Halejcio zachwycona ślubnymi ozdobami w kościele. "Ludzie płakali". Pokazała wszystkie detale!

Halejcio już po ślubie. To był sekret

Klaudia Halejcio wreszcie przyrzekła miłość i wierność swojemu wieloletniemu partnerowi, biznesmenowi Oskarowi Wojciechowskiemu. Aktorka przez długi czas trzymała szczegóły uroczystości w tajemnicy, dlatego gdy w sieci pojawiły się pierwsze kadry ze ślubu, fani dosłownie oszaleli z zachwytu. Romantyczna sceneria we Francji, zabytkowy kościół, spektakularne dekoracje i bajkowa suknia - wszystko wyglądało jak perfekcyjnie wyreżyserowana produkcja filmowa. Nie zabrakło wzruszających momentów i rodzinnej atmosfery. Ważną rolę podczas ceremonii odegrały córka pary, Nel, oraz pasierbica Klaudii, Hania, które w białych kreacjach towarzyszyły nowożeńcom, kradnąc serca gości i internautów.

Teraz Klaudia podzieliła się w sieci detalami uroczystości i ozdobami, które sprawiły, że miejsce zaślubin wyglądało bajecznie. Jak przyznała, goście płakali na ten widok! ZDJĘCIA znajdziecie w GALERII.

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Halejcio zmieniła nazwisko

Halejcio dopiero co odliczała dni do ślubu, a już jest po nim! Jeszcze na początku czerwca media informowały, że Klaudia zmieniła nazwisko (na Halejcio-Wojciechowska) w oficjalnych rejestrach, co wywołało falę spekulacji o potajemnym ślubie. Fani mieli rację. Dopiero po jakimś czasie od zamążpójścia aktorka zdecydowała się pokazać wyjątkowe kadry z ceremonii i wesela. Do nagrania dołączyła poruszające słowa o miłości, podkreślając, że historia jej i męża zaczęła się na długo przed dniem ślubu:

Miłość nie zaczęła się tego dnia. Tego dnia po prostu obiecaliśmy sobie, że będziemy ją wybierać każdego dnia…

Mąż gwiazdy skomentował:

W życiu można zdobyć wiele. Ale są rzeczy, których nie da się wygrać, można jedynie być za nie wdzięcznym.

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Internauci nie szczędzili parze komplementów. W komentarzach zachwycali się romantyczną oprawą uroczystości, stylizacją panny młodej i niezwykłym klimatem całego wydarzenia. I nic dziwnego.

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Klaudia pokazała szczegóły

Halejcio najpierw opublikowała wideo z tego wyjątkowego dnia, a później również zdjęcia. Na jej InstaStory pojawiły się też fotki z komentarzem dotyczącym szczegółów, na które wiele osób mogło nie zwrócić uwagi. Pokazała i przygotowania - wykonywanie makijażu oraz profesjonalnych zdjęć wyglądało niczym plan sesji do magazynu.

Napisała:

Przed nami całe życie. Wystarczyło jedno spojrzenie.

Dodała też ujęcie... podłogi ozdobionej wazonami z białymi świecami i zdjęcie skrzypaczki:

Ta droga prowadziła do ołtarza. Dla mnie prowadziła do nowego rozdziału życia. To właśnie od dźwięku skrzypiec zaczęła się ta historia.

Klaudia chwaliła też Martę Machej, artystkę odpowiadającą za ślubne zdjęcia:

Są fotografowie, którzy robią piękne zdjęcia. A są tacy, którzy potrafią zatrzymać emocje. Twoje zdjęcia mają duszę.

Halejcio była zachwycona ozdobami ślubnymi, kwiatami:

To, jaką atmesferę stworzyłaś swoimi dekoracjami, sprawiło, że ludzie płakali, zanim jeszcze pojawiliśmy się w kościele.

Gwiazda nie ukrywa, że ślub był dopracowany w każdym szczególe i okazał się wyjątkowy również ze względu na to, gdzie się odbył:

To miejsce zostanie w moim sercu na zawsze. Nie dlatego, że jest jednym z najpiękniejszych kościołów, jakie widziałam. Dlatego że właśnie tutaj wypowiedzieliśmy najważniejsze słowa naszego życia.

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