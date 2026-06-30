Klaudia Halejcio zachwycona ślubnymi ozdobami w kościele. "Ludzie płakali". Pokazała wszystkie detale!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-06-30 12:16

Klaudia Halejcio wyszła za mąż w tajemnicy, ale teraz chętnie dzieli się w sieci szczegółami ceremonii kościelnej oraz wesela. Było przepięknie! Było też bardzo wzruszająco, a każdy detal był dokładnie zaplanowany. Wszystko dopięto na ostatni guzik i każdy najmniejszy szczegół miał ogromne znaczenie. Klaudia nie ukrywa, że dzięki ozdobom goście płakali jeszcze zanim rozpoczęła się ceremonia. Zobaczcie, jak wyglądał kościół!

Halejcio już po ślubie. To był sekret

Klaudia Halejcio wreszcie przyrzekła miłość i wierność swojemu wieloletniemu partnerowi, biznesmenowi Oskarowi Wojciechowskiemu. Aktorka przez długi czas trzymała szczegóły uroczystości w tajemnicy, dlatego gdy w sieci pojawiły się pierwsze kadry ze ślubu, fani dosłownie oszaleli z zachwytu. Romantyczna sceneria we Francji, zabytkowy kościół, spektakularne dekoracje i bajkowa suknia - wszystko wyglądało jak perfekcyjnie wyreżyserowana produkcja filmowa. Nie zabrakło wzruszających momentów i rodzinnej atmosfery. Ważną rolę podczas ceremonii odegrały córka pary, Nel, oraz pasierbica Klaudii, Hania, które w białych kreacjach towarzyszyły nowożeńcom, kradnąc serca gości i internautów.

Teraz Klaudia podzieliła się w sieci detalami uroczystości i ozdobami, które sprawiły, że miejsce zaślubin wyglądało bajecznie. Jak przyznała, goście płakali na ten widok! ZDJĘCIA znajdziecie w GALERII.

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Halejcio zmieniła nazwisko 

Halejcio dopiero co odliczała dni do ślubu, a już jest po nim! Jeszcze na początku czerwca media informowały, że Klaudia zmieniła nazwisko (na Halejcio-Wojciechowska) w oficjalnych rejestrach, co wywołało falę spekulacji o potajemnym ślubie. Fani mieli rację. Dopiero po jakimś czasie od zamążpójścia aktorka zdecydowała się pokazać wyjątkowe kadry z ceremonii i wesela. Do nagrania dołączyła poruszające słowa o miłości, podkreślając, że historia jej i męża zaczęła się na długo przed dniem ślubu:

Miłość nie zaczęła się tego dnia. Tego dnia po prostu obiecaliśmy sobie, że będziemy ją wybierać każdego dnia…

Mąż gwiazdy skomentował:

W życiu można zdobyć wiele. Ale są rzeczy, których nie da się wygrać, można jedynie być za nie wdzięcznym.

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Internauci nie szczędzili parze komplementów. W komentarzach zachwycali się romantyczną oprawą uroczystości, stylizacją panny młodej i niezwykłym klimatem całego wydarzenia. I nic dziwnego.

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Klaudia pokazała szczegóły

Halejcio najpierw opublikowała wideo z tego wyjątkowego dnia, a później również zdjęcia. Na jej InstaStory pojawiły się też fotki z komentarzem dotyczącym szczegółów, na które wiele osób mogło nie zwrócić uwagi. Pokazała i przygotowania - wykonywanie makijażu oraz profesjonalnych zdjęć wyglądało niczym plan sesji do magazynu.

Napisała:

Przed nami całe życie. Wystarczyło jedno spojrzenie. 

Dodała też ujęcie... podłogi ozdobionej wazonami z białymi świecami i zdjęcie skrzypaczki:

Ta droga prowadziła do ołtarza. Dla mnie prowadziła do nowego rozdziału życia. To właśnie od dźwięku skrzypiec zaczęła się ta historia.

Klaudia chwaliła też Martę Machej, artystkę odpowiadającą za ślubne zdjęcia:

Są fotografowie, którzy robią piękne zdjęcia. A są tacy, którzy potrafią zatrzymać emocje. Twoje zdjęcia mają duszę.

Halejcio była zachwycona ozdobami ślubnymi, kwiatami:

To, jaką atmesferę stworzyłaś swoimi dekoracjami, sprawiło, że ludzie płakali, zanim jeszcze pojawiliśmy się w kościele.

Gwiazda nie ukrywa, że ślub był dopracowany w każdym szczególe i okazał się wyjątkowy również ze względu na to, gdzie się odbył:

To miejsce zostanie w moim sercu na zawsze. Nie dlatego, że jest jednym z najpiękniejszych kościołów, jakie widziałam. Dlatego że właśnie tutaj wypowiedzieliśmy najważniejsze słowa naszego życia.

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