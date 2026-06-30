18-letni Jakub wszedł na słup trakcyjny. Zginął na oczach kolegów!

Tragiczna śmierć 18-latka na słupie trakcyjnym w Inowrocławiu

Do fatalnego w skutkach incydentu doszło w Inowrocławiu w piątek, 26 czerwca 2026 roku w godzinach wieczornych. Jak poinformowała w rozmowie z TVP Bydgoszcz aspirant sztabowa Izabela Lewicka-Waszak, oficer prasowa miejscowej komendy powiatowej policji, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o młodym mężczyźnie, który po wejściu na słup trakcyjny został śmiertelnie porażony prądem.

Niestety, mimo udzielonej pomocy, 18-latek zmarł. Dokładne przyczyny i okoliczności tego darzenia, będą wyjaśniane pod nadzorem prokuratora – poinformowała policjantka.

Koledzy widzieli śmierć 18-letniego Jakuba w Inowrocławiu

Zgodnie z ustaleniami dziennikarza Super Expressu, tragedia rozegrała się w rejonie ulicy Budowlanej w pobliżu stacji Inowrocław Rąbinek, około godziny 22:30. Z nieoficjalnych relacji wynika, że w tym samym czasie w okolicy znajdowała się grupa młodych ludzi. Jakub miał wspiąć się na konstrukcję, a jego dramatyczna śmierć rozegrała się na oczach rówieśników. Obecnie śledczy analizują m.in. to, czy nastolatek nie był przez kogoś namawiany do podjęcia tego śmiertelnego ryzyka oraz czy podłożem tragedii nie było spożycie alkoholu.

Szkoła w Inowrocławiu żegna zmarłego ucznia

Tragedia głęboko wstrząsnęła szkolnym środowiskiem. Branżowa Szkoła I Stopnia – Akademia Szkolnictwa w Inowrocławiu uczciła pamięć zmarłego nastolatka, zamieszczając wzruszający komunikat w mediach społecznościowych.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego ucznia, Jakuba. Są chwile, w których brakuje słów. Odejście tak młodego człowieka jest ogromną tragedią. Trudno pogodzić się z tak bolesną stratą, zwłaszcza gdy odszedł ktoś, kto jeszcze niedawno był częścią naszego szkolnego życia - kolegą, uczniem, członkiem naszej szkolnej społeczności. Jakub na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Wspominać będziemy Go z szacunkiem i życzliwością. W imieniu Dyrekcji, nauczycieli, pracowników oraz całej społeczności szkolnej składamy Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom najszczersze wyrazy współczucia. Łączymy się z Wami w bólu i żałobie, życząc siły do przejścia przez ten niezwykle trudny czas – napisano.

Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi działania mające na celu wyjaśnienie wszystkich szczegółów tego dramatycznego zdarzenia.