Zosia Cieszyńska ponownie w "Dzień Dobry TVN". 15-latka ma zadatki na gwiazdę?

Alżbeta Lenska i Rafał Cieszyński wprowadzili córkę na salony

Alżbeta Lenska (44 l.) i Rafał Cieszyński (50 l.) idą razem przez życie od prawie dwudziestu lat. Aktorska para doczekała się dwóch pociech - 15-letniej Zofii oraz 13-letniego Antoniego. O ich pierworodnej od pewnego czasu jest coraz głośniej.

W czerwcu 2025 roku nastolatka towarzyszyła rodzicom podczas pokazu dyplomowej etiudy filmowej "Birthday Cake" autorstwa Grażyny Gudejko. Zosia w etiudzie zadebiutowała jako aktorka, co tylko podsyciło zainteresowanie jej osobą. Do tego miała na sobie stylizację, która sprawiła, że internauci przecierali oczy ze zdumienia!

Na czerwonym dywanie pojawiła się w dopasowanej czerwonej sukience z efektownym rozcięciem na udzie. Stylizację uzupełniła mocnym makijażem i idealnie ułożonymi włosami. Patrząc na nią, trudno było uwierzyć, że miała wtedy zaledwie 14 lat! Córka Alżbety Lenskiej i Rafała Cieszyńskiego od czasu do czasu wrzuca do sieci zdjęcia z wakacji w stylizacjach, których mogłaby jej pozazdrościć sama Jennifer Lopez. Internauci wielokrotnie rozpisywali się o tym, czy nastolatce wypada zakładać kreacje, które odsłaniają i podkreślają tak wiele.

Jeszcze do niedawna sławni rodzice chronili córkę przed mediami, a dziś z dumą patrzą, jak stawia pierwsze kroki w branży rozrywkowej. Alżbeta Lenska publicznie przyznała, że Zosia ma ogromne predyspozycje aktorskie i świetnie odnajduje się przed kamerą. Nastolatka zaliczyła już debiut w telewizyjnych śniadaniówkach.

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Zofia Cieszyńska u boku mamy w "Dzień Dobry TVN". Zrobi karierę?

W jednym z odcinków "Dzień Dobry TVN" razem z mamą opowiadały m.in. o przyszłości Zosi czy hejcie, które pojawił się w sieci pod ich adresem. Z kolei w kwietniu pojawiły się w "Halo, tu Polsat". Wspominały o wspólnej pracy nad filmem "Jutro o tej samej porze", w którym zagrały matkę i córkę.

W czerwcu Lenska i Cieszyńska ponownie zawitały do śniadaniówki TVN-u, gdzie przygotowały potrawy wspomagające pracę mózgu. W maju 2018 roku Alżbeta Lenska przeszła udar krwotoczny spowodowany pęknięciem tętniaka w mózgu. Ma za sobą poważną operację oraz długą rehabilitację. Założyła Fundację Happy Brain, która promuje zdrowie mózgu.

W tym celu razem z córką wróciła do studia "Dzień Doby TVN". Zainspirowane pozytywnym odbiorem ruszyły z serią "Happy Brain Kitchen", w której podają przepisy na dania pokazane w "DD TVN". Aktorka zapytała swoich fanów czy chcą by w przyszłości testowały viralowe przepisy, czy pozostać przy zdrowszych potrawach.

Na nagraniu widać, że Zosia Cieszyńska doskonale czuje się przed kamerą. Czy oznacza to, że zostanie w show-biznesie na dłużej?

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