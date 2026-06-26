Magdalena Cielecka w szalonym wyzwaniu! 24-godzinny maraton z setką mężczyzn

Magdalena Cielecka w 24-godzinnym maratonie. "The Second Woman" w Polsce

16 czerwca punktualnie o godzinie 18:00 w poznańskiej Sali Ziemi wystartuje spektakl, który z pewnością przejdzie do historii polskiego teatru. Przez pełne 24 godziny Magdalena Cielecka będzie nieprzerwanie odgrywać tę samą, krótką scenę. Jej partnerem za każdym razem będzie inny mężczyzna – łącznie stu uczestników. Polska odsłona głośnego projektu "The Second Woman" to prawdziwy sprawdzian wytrzymałości i improwizacji, który zakończy się w sobotę o 18:00.

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Na czym polega ten eksperyment?

"The Second Woman", stworzony przez australijskie artystki Nat Randall i Annę Breckon, to projekt na pograniczu teatru, performansu i kina. Jego sercem jest krótka rozmowa pary, która znalazła się na emocjonalnym zakręcie. Każda z około dziesięciominutowych odsłon jest wyjątkowa. Aktorka spotyka się na scenie z mężczyznami, którzy nie są zawodowymi aktorami i nie mieli z nią wcześniej żadnych prób. Choć znają ogólny zarys scenariusza, przebieg każdego spotkania jest nieprzewidywalny.

W kluczowym momencie partner Cieleckiej musi wybrać jedno z dwóch zdań: „zawsze cię kochałem” albo „nigdy cię nie kochałem”. Ta prosta decyzja uruchamia za każdym razem zupełnie inną dynamikę, zmieniając intonację, gesty, spojrzenia i reakcje na bliskość, napięcie czy odrzucenie.

Magdalena Cielecka: "Ekscytacja i ciekawość mieszają się tu ze strachem"

Sama aktorka nie kryje, że to dla niej ogromne wyzwanie.

Nigdy nie spędziłam 24 godzin na scenie. Nie zagrałam tej samej sceny sto razy z setką partnerów w ciągu doby. To będzie wyzwanie aktorskie i kobiece, fizyczne i emocjonalne. Ekscytacja i ciekawość mieszają się tu ze strachem i chęcią ucieczki. Ale podobno jestem aktorką od zadań specjalnych, więc to chyba coś idealnego dla mnie. Spróbuję sprostać – mówi Magdalena Cielecka. Powtarzalność w tym projekcie nie prowadzi do nudy, wręcz przeciwnie – pozwala dostrzec subtelne różnice, które w pojedynczym spotkaniu mogłyby umknąć uwadze. Spektakl staje się fascynującym studium relacji międzyludzkich, społecznych ról oraz sposobów wyrażania czułości, kontroli czy bezradności.

Dlaczego "The Second Woman" to coś więcej niż spektakl?

Wydarzenia na scenie są rejestrowane przez kamery i transmitowane na żywo na duży ekran. Dzięki temu publiczność może obserwować nawet najmniejsze mikroreakcje wykonawców – drżenie głosu, zmianę wyrazu twarzy czy moment zawahania, co jest niemożliwe do uchwycenia z samej widowni.

Niezwykle ważnym elementem jest też czas. Zmęczenie, pamięć poprzednich spotkań i oczekiwanie na kolejne wpływają na koncentrację i kondycję aktorki, nadając przedstawieniu dodatkowe znaczenie. Widzowie mają swobodę – mogą wejść do sali w dowolnym momencie, zostać na kilka odsłon i wrócić później, doświadczając całości projektu na własnych zasadach.

Globalny sukces i lokalne znaczenie

"The Second Woman" zdobył uznanie na całym świecie, prezentowany był m.in. w Londynie, Nowym Jorku, Amsterdamie czy Wiedniu, zdobywając nagrody takie jak Evening Standard Theatre Editor’s Award. Polska realizacja nie jest jednak kopią. Każdorazowo format tworzony jest na nowo, współtworzą go bowiem lokalni uczestnicy, ich doświadczenia i temperamenty. Setka mężczyzn, wybranych w otwartym naborze, stanie się nie tylko partnerami Cieleckiej, ale i współautorami tego wyjątkowego wydarzenia.

Jak podkreśla Dominika Kulczyk, mecenaska festiwalu:

Program Malta Festival ma wspierać nas w drodze do równowagi, a ta wywodzi się z lepszego rozumienia siebie nawzajem. „The Second Woman” – teatralny maraton zbudowany z powtarzających się schematów, za każdym razem w nowej odsłonie, emocji czy intencji – to studium uważności i panorama odcieni męskości, której zbyt rzadko przyglądamy się z empatycznej perspektywy. Cieszę się, że Malta będzie przestrzenią tej szansy.

Poznańska odsłona "The Second Woman" to finałowe wydarzenie 36. edycji Malta Festival, które z pewnością dostarczy niezapomnianych wrażeń i skłoni do refleksji nad naturą ludzkich relacji.