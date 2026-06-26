Seniorzy podbijają parkiet "Tańca z Gwiazdami". Rekordzista ma ponad 80 lat

"Taniec z Gwiazdami" w Polsce

„Taniec z Gwiazdami” urodził się w 2005 roku na antenie TVN jako polska adaptacja brytyjskiego formatu „Strictly Come Dancing”. To widowisko rozrywkowe opiera się na rywalizacji par, w których celebryci trenują pod okiem profesjonalnych tancerzy, walcząc o Kryształową Kulę oraz nagrodę finansową. Po emisji 13 edycji, od 2014 roku program jest kontynuowany przez stację Polsat. O awansie uczestników decydują wspólnie głosy widzów oraz noty sędziowskie, a jedyną jurorką oceniającą występy we wszystkich sezonach jest Iwona Pavlović, znana jako „Czarna Mamba”.

Małgorzata Potocka nie czuje się na swój wiek. Jej udział w "TzG" to misja!

Zwycięzcy "Tańca z Gwiazdami" w Polsce

W Polsce powstało już ponad 30 edycji Tańca z Gwiazdami. Niektórzy tancerze wygrali więcej niż raz. Ale kto dokładnie zwyciężył w programie?

Edycje w TVN:

1. edycja - Olivier Janiak - Kamila Kajak.

2. edycja - Katarzyna Cichopek - Marcin Hakiel.

3. edycja - Rafał Mroczek - Aneta Piotrowska.

4. edycja - Kinga Rusin - Stefano Terrazzino.

5. edycja - Krzysztof Tyniec - Kamila Kajak.

6. edycja - Anna Guzik - Łukasz Czarnecki.

7. edycja - Magdalena Walach - Cezary Olszewski.

8. edycja - Agata Kulesza - Stefano Terrazzino.

9. edycja - Dorota Gardias - Andrej Mosejcuk.

10. edycja - Anna Mucha - Rafał Maserak.

11. edycja - Julia Kamińska - Rafał Maserak.

12. edycja - Monika Pyrek - Robert Rowiński.

13. edycja - Kacper Kuszewski - Anna Głogowska.

Edycje w Polsacie:

1. edycja - Aneta Zając - Stefano Terrazzino.

2. edycja - Agnieszka Sienkiewicz - Stefano Terrazzino.

3. edycja - Krzysztof Wieszczek - Agnieszka Kaczorowska.

4. edycja - Ewelina Lisowska - Tomasz Barański.

5. edycja - Anna Karczmarczyk - Jacek Jeschke.

6. edycja - Robert Wabich - Hanna Żudziewicz.

7. edycja - Natalia Szroeder - Jan Kliment.

8. edycja - Beata Tadla - Jan Kliment.

9. edycja - Joanna Mazur - Jan Kliment.

10. edycja - Damian Kordas - Janja Lesar.

11. edycja - Edyta Zając - Michał Bartkiewicz.

12. edycja - Piotr Mróz - Hanna Żudziewicz.

13. edycja - Ilona Krawczyńska - Robert Rowiński.

14. edycja - Anita Sokołowska - Jacek Jeschke.

15. edycja - Vanessa Aleksander - Michał Bartkiewicz.

16. edycja - Maria Jeleniewska - Jacek Jeschke.

17. edycja - Mikołaj „Bagi” Bagiński - Magdalena Tarnowska.

18. edycja - Gamou Fall i Hanna Żudziewicz.

Najstarsi uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" w Polsce

Andrzej Rosiewicz został najstarszym uczestnikiem "Tańca z Gwiazdami". Wyprzedził poprzednią "kandydatkę" o ponad... 10 lat! Co ciekawe, tego typu osób było naprawdę sporo. Postanowiliśmy zebrać 20 najstarszych uczestników, którzy wystąpili w "Tańcu z Gwiazdami". Zaskoczeni niektórymi osobami?

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