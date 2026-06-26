Seniorzy podbijają parkiet "Tańca z Gwiazdami". Rekordzista ma ponad 80 lat

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-06-26 13:18

Przed nami 32. edycja "Tańca z Gwiazdami" w Polsce. Początkowo program tworzył TVN, a później przejął go Polsat. Ogrom gwiazd przewinęło się przez ten taneczny pojedynek. Nie tylko młodych, ale również starszych. Jakie jest TOP 20 najstarszych uczestników "Tańca z Gwiazdami" w Polsce?

"Taniec z Gwiazdami" w Polsce 

„Taniec z Gwiazdami” urodził się w 2005 roku na antenie TVN jako polska adaptacja brytyjskiego formatu „Strictly Come Dancing”. To widowisko rozrywkowe opiera się na rywalizacji par, w których celebryci trenują pod okiem profesjonalnych tancerzy, walcząc o Kryształową Kulę oraz nagrodę finansową. Po emisji 13 edycji, od 2014 roku program jest kontynuowany przez stację Polsat. O awansie uczestników decydują wspólnie głosy widzów oraz noty sędziowskie, a jedyną jurorką oceniającą występy we wszystkich sezonach jest Iwona Pavlović, znana jako „Czarna Mamba”.

Małgorzata Potocka nie czuje się na swój wiek. Jej udział w "TzG" to misja!

Zwycięzcy "Tańca z Gwiazdami" w Polsce 

W Polsce powstało już ponad 30 edycji Tańca z Gwiazdami. Niektórzy tancerze wygrali więcej niż raz. Ale kto dokładnie zwyciężył w programie? 

Edycje w TVN:

  • 1. edycja - Olivier Janiak - Kamila Kajak.
  • 2. edycja - Katarzyna Cichopek - Marcin Hakiel.
  • 3. edycja - Rafał Mroczek - Aneta Piotrowska.
  • 4. edycja - Kinga Rusin - Stefano Terrazzino.
  • 5. edycja - Krzysztof Tyniec - Kamila Kajak.
  • 6. edycja - Anna Guzik - Łukasz Czarnecki.
  • 7. edycja - Magdalena Walach - Cezary Olszewski.
  • 8. edycja - Agata Kulesza - Stefano Terrazzino.
  • 9. edycja - Dorota Gardias - Andrej Mosejcuk.
  • 10. edycja - Anna Mucha - Rafał Maserak.
  • 11. edycja - Julia Kamińska - Rafał Maserak.
  • 12. edycja - Monika Pyrek - Robert Rowiński.
  • 13. edycja - Kacper Kuszewski - Anna Głogowska.

Edycje w Polsacie:

  • 1. edycja - Aneta Zając - Stefano Terrazzino.
  • 2. edycja - Agnieszka Sienkiewicz - Stefano Terrazzino.
  • 3. edycja - Krzysztof Wieszczek - Agnieszka Kaczorowska.
  • 4. edycja - Ewelina Lisowska - Tomasz Barański.
  • 5. edycja - Anna Karczmarczyk - Jacek Jeschke.
  • 6. edycja - Robert Wabich - Hanna Żudziewicz.
  • 7. edycja - Natalia Szroeder - Jan Kliment.
  • 8. edycja - Beata Tadla - Jan Kliment.
  • 9. edycja - Joanna Mazur - Jan Kliment.
  • 10. edycja - Damian Kordas - Janja Lesar.
  • 11. edycja - Edyta Zając - Michał Bartkiewicz.
  • 12. edycja - Piotr Mróz - Hanna Żudziewicz.
  • 13. edycja - Ilona Krawczyńska - Robert Rowiński.
  • 14. edycja - Anita Sokołowska - Jacek Jeschke.
  • 15. edycja - Vanessa Aleksander - Michał Bartkiewicz.
  • 16. edycja - Maria Jeleniewska - Jacek Jeschke.
  • 17. edycja - Mikołaj „Bagi” Bagiński - Magdalena Tarnowska.
  • 18. edycja - Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. 

Najstarsi uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" w Polsce 

Andrzej Rosiewicz został najstarszym uczestnikiem "Tańca z Gwiazdami". Wyprzedził poprzednią "kandydatkę" o ponad... 10 lat! Co ciekawe, tego typu osób było naprawdę sporo. Postanowiliśmy zebrać 20 najstarszych uczestników, którzy wystąpili w "Tańcu z Gwiazdami". Zaskoczeni niektórymi osobami? 

Kolorowe zdjęcia znanych osób, w tym aktora Bohdana Łazuki w błyszczącej muszce, prezentują najstarszych uczestników Tańca z Gwiazdami. Artykuł o nich możesz przeczytać na naszym portalu.
Galeria zdjęć 21
QUIZ. "Taniec z Gwiazdami". Z kim tańczyli zwycięzcy poszczególnych edycji? Cichopek, Rusin, Kulesza, Tyniec
Pytanie 1 z 28
Olivier Janiak w programie "Taniec z Gwiazdami" tańczył z:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TANIEC Z GWIAZAMI
DANCING WITH THE STARS
TANIEC Z GWIAZDAMI
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI
TANIEC Z GWIAZDAMI LISTA UCZESTNIKÓW