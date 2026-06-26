Seniorzy podbijają parkiet "Tańca z Gwiazdami". Rekordzista ma ponad 80 lat

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"Taniec z Gwiazdami" w Polsce
„Taniec z Gwiazdami” urodził się w 2005 roku na antenie TVN jako polska adaptacja brytyjskiego formatu „Strictly Come Dancing”. To widowisko rozrywkowe opiera się na rywalizacji par, w których celebryci trenują pod okiem profesjonalnych tancerzy, walcząc o Kryształową Kulę oraz nagrodę finansową. Po emisji 13 edycji, od 2014 roku program jest kontynuowany przez stację Polsat. O awansie uczestników decydują wspólnie głosy widzów oraz noty sędziowskie, a jedyną jurorką oceniającą występy we wszystkich sezonach jest Iwona Pavlović, znana jako „Czarna Mamba”.
Zwycięzcy "Tańca z Gwiazdami" w Polsce
W Polsce powstało już ponad 30 edycji Tańca z Gwiazdami. Niektórzy tancerze wygrali więcej niż raz. Ale kto dokładnie zwyciężył w programie?
Edycje w TVN:
- 1. edycja - Olivier Janiak - Kamila Kajak.
- 2. edycja - Katarzyna Cichopek - Marcin Hakiel.
- 3. edycja - Rafał Mroczek - Aneta Piotrowska.
- 4. edycja - Kinga Rusin - Stefano Terrazzino.
- 5. edycja - Krzysztof Tyniec - Kamila Kajak.
- 6. edycja - Anna Guzik - Łukasz Czarnecki.
- 7. edycja - Magdalena Walach - Cezary Olszewski.
- 8. edycja - Agata Kulesza - Stefano Terrazzino.
- 9. edycja - Dorota Gardias - Andrej Mosejcuk.
- 10. edycja - Anna Mucha - Rafał Maserak.
- 11. edycja - Julia Kamińska - Rafał Maserak.
- 12. edycja - Monika Pyrek - Robert Rowiński.
- 13. edycja - Kacper Kuszewski - Anna Głogowska.
Edycje w Polsacie:
- 1. edycja - Aneta Zając - Stefano Terrazzino.
- 2. edycja - Agnieszka Sienkiewicz - Stefano Terrazzino.
- 3. edycja - Krzysztof Wieszczek - Agnieszka Kaczorowska.
- 4. edycja - Ewelina Lisowska - Tomasz Barański.
- 5. edycja - Anna Karczmarczyk - Jacek Jeschke.
- 6. edycja - Robert Wabich - Hanna Żudziewicz.
- 7. edycja - Natalia Szroeder - Jan Kliment.
- 8. edycja - Beata Tadla - Jan Kliment.
- 9. edycja - Joanna Mazur - Jan Kliment.
- 10. edycja - Damian Kordas - Janja Lesar.
- 11. edycja - Edyta Zając - Michał Bartkiewicz.
- 12. edycja - Piotr Mróz - Hanna Żudziewicz.
- 13. edycja - Ilona Krawczyńska - Robert Rowiński.
- 14. edycja - Anita Sokołowska - Jacek Jeschke.
- 15. edycja - Vanessa Aleksander - Michał Bartkiewicz.
- 16. edycja - Maria Jeleniewska - Jacek Jeschke.
- 17. edycja - Mikołaj „Bagi” Bagiński - Magdalena Tarnowska.
- 18. edycja - Gamou Fall i Hanna Żudziewicz.
Najstarsi uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" w Polsce
Andrzej Rosiewicz został najstarszym uczestnikiem "Tańca z Gwiazdami". Wyprzedził poprzednią "kandydatkę" o ponad... 10 lat! Co ciekawe, tego typu osób było naprawdę sporo. Postanowiliśmy zebrać 20 najstarszych uczestników, którzy wystąpili w "Tańcu z Gwiazdami". Zaskoczeni niektórymi osobami?