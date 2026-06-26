Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski - historia ich miłości mogłaby posłużyć za scenariusz filmu

Halejcio i Wojciechowski - historia poznania

Historia Klaudii Halejcio i Oskara Wojciechowskiego zaczęła się od przypadku. Aktorka na wydarzeniu, podczas którego po raz pierwszy zobaczyła przyszłego partnera, znalazła się fuksem. Jak opowiadała w rozmowie z mediami, nie była nawet gościem imprezy. Towarzyszyła swojej przyjaciółce Patricii Kazadi, która mogła zabrać ze sobą osobę towarzyszącą.

Nigdy bym nie poszła na wydarzenie, na które ktoś mnie nie zaprosił, ale pierwszy raz pojawiłam się na wydarzeniu, na które nikt mnie nie zaprosił. Byłam osobą towarzyszącą, z Patricią Kazadi

- opowiadała Klaudia Halejcio w podcście Magdy Mołek "W moim stylu".

Choć podczas spotkania nie zamienili ze sobą wielu słów, Oskar Wojciechowski zwrócił uwagę aktorki. Jak się później okazało, to właśnie ten wieczór zapoczątkował znajomość, która z czasem przerodziła się w piękną miłość.

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Po imprezie Klaudia postanowiła odszukać przedsiębiorcę w mediach społecznościowych. Nie przypuszczała wtedy, że zwykłe zaproszenie do obserwowania stanie się początkiem historii, która kilka lat później doprowadzi ich do zaręczyn, wspólnego domu, narodzin córki Nel i ślubu.

Oskar Wojciechowski pomylił Klaudię Halejcio z Agnieszką Kaczorowską

Po wydarzeniu Klaudia zainteresowała się firmą, której logo zauważyła w miejscu spotkania. Odnalazła Wojciechowskiego w mediach społecznościowych i wysłała mu zaproszenie do obserwowania. Reakcja biznesmena była jednak daleka od tego, czego mogłaby się spodziewać.

Odbieram to zaproszenie, zobaczyłem i mówię: "Słuchaj, Agnieszka Kaczorowska mnie zaprosiła". Pomyliłem osoby. I śmiejemy się z tego do dzisiaj. Klaudia ciągle mi to wypomina

- wspominał Oskar Wojciechowski w rozmowie z Magdą Mołek.

Jak się później okazało, przedsiębiorca kojarzył twarz aktorki z telewizji, ale błędnie przypisał ją innej gwieździe. Sama Halejcio z humorem opowiadała o tej sytuacji, przyznając, że przez pewien czas była przekonana, iż Oskar naprawdę myśli, że rozmawia z kimś innym.

I potem się okazało, że mój kolega i Oskara kolega to jeden kolega. On chciałby się ze mną spotkać, ale chyba myśli, że ja jestem Agnieszką Kaczorowską. Znał twarz, wiedział, o kogo chodzi, ale pomylił osoby

– opowiadała aktorka.

Ostatecznie wspólni znajomi postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i umówili ich na spotkanie. Randka okazała się strzałem w dziesiątkę. Między Klaudią i Oskarem szybko pojawiła się nić porozumienia, a znajomość błyskawicznie przerodziła się w poważny związek.

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Od internetowej znajomości do wielkiej miłości

W przeciwieństwie do wielu par ze świata show-biznesu nie spieszyli się z realizowaniem kolejnych życiowych etapów według utartego schematu. Najpierw skupili się na budowaniu relacji i wspólnej codzienności.

Oskar Wojciechowski wychowywał już córkę z poprzedniego związku, a Klaudia otwarcie mówiła o tym, że wejście do patchworkowej rodziny było dla niej ważnym doświadczeniem. Aktorka wielokrotnie podkreślała, że od początku zależało jej na stworzeniu bliskiej i pełnej ciepła atmosfery.

W 2021 roku zakochani powitali na świecie swoją córkę Nel. Narodziny dziewczynki były jednym z najważniejszych momentów w ich życiu i jeszcze bardziej umocniły ich związek.

Wspólny dom i wspólne marzenia

Przez kolejne lata para konsekwentnie budowała swoją przyszłość. Fani mogli obserwować, jak urządzają imponującą posiadłość w Warszawie, podróżują i realizują kolejne projekty zawodowe.

Mimo dużego zainteresowania mediów starali się zachować równowagę między życiem publicznym a prywatnością. W wywiadach zgodnie podkreślali, że najważniejsza pozostaje dla nich rodzina i codzienne chwile spędzane razem.

Dziś historia Klaudii Halejcio i Oskara Wojciechowskiego jest dowodem na to, że trwały związek można budować po swojemu - bez pośpiechu, za to z dużą dawką zaufania, partnerstwa i rodzinnego ciepła.

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