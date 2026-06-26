Syn Kasi Kowalskiej skończył 18 lat. Piosenkarka pokazała zdjęcia

Kariera i życie prywatne Kasi Kowalskiej

Od ponad trzech dekad wokalistka utrzymuje silną pozycję na polskim rynku muzycznym, wciąż tworząc nowe projekty i koncertując. Mimo to piosenkarka rzadko decyduje się na uchylanie rąbka tajemnicy na temat swojego życia prywatnego. Przeglądając jej kanały w internecie, zazwyczaj znajdujemy materiały związane wyłącznie z działalnością sceniczną. Teraz jednak artystka postanowiła to zmienić, udostępniając kadry związane z wyjątkowym dniem w życiu jej syna.

Syn Kasi Kowalskiej, Ignacy, kończy 18 lat

Poza sceną wokalistka skupia się na macierzyństwie. Starsza pociecha, córka Aleksandra, odziedziczyła po mamie pasje artystyczne, natomiast młodszy Ignacy urodził się ze związku Kasi z Marcinem Ułanowskim. Urodzony 24 czerwca 2008 roku chłopak niedawno obchodził osiemnaste urodziny i oficjalnie stał się dorosły. Aby upamiętnić ten niezwykle istotny moment, artystka zdecydowała się udostępnić kilka fotografii na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Jak dziś wygląda syn Kasi Kowalskiej?

W przeciwieństwie do siostry, Ignacy raczej unika rozgłosu i rzadko występuje publicznie ze swoją matką. Podczas wywiadu artystki z Kubą Wojewódzkim wyszło na jaw, że chłopak jest wielkim fanem Roberta Lewandowskiego. Po osiągnięciu pełnoletności 24 czerwca Kowalska zamieściła zdjęcia syna w mediach społecznościowych, dając fanom szansę zobaczenia, jak bardzo się zmienił na przestrzeni lat.

Kasia Kowalska ma 52 lata, a wygląda jak nastolatka. Tak dba o urodę!